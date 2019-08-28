В Украину возвращается коррупционный спрут: чем грозят "новые паспорта" от Арахамии

В Украине на День Независимости компания IIG презентовала трехчасовое "технологическое шоу". Показали "государство в смартфоне", сверхбыстрые ID-паспорта и технологическую революцию. Презентовал инноваторов Давид Арахамия. Он вскоре станет нардепом от "Слуги народа" и с большой долей вероятности возглавит фракцию в парламенте.

IIG буквально повторило обещание президента Владимира Зеленского о цифровизации гослуслуг. Но, как оказалось, под новой вывеской скрывается старый коррупционный спрут – консорциум ЕДАПС. А те, кто обещают украинцам цифровое будущее, много лет в разы завышали цены на документы, собирали лишние миллиарды гривен и даже стали фигурантами коррупционного расследования США. Сейчас же их активно лоббирует один из ближайших соратников главы государства.

Связь между IIG и ЕДАПС доказать несложно. И вот почему:

Члены IIG – бывшие владельцы ЕДАПС;

У ЕДАПС и IIG один и тот же фактический собственник – Юрий Сидоренко;

Двумя компаниями руководит один человек – Ирина Обыденко;

Среди членов ЕДАПС и IIG одни и те же люди – в том числе и племенник Сидоренко.

Ребрендинг символа коррупции в Украине

IIG похвастались якобы самой современной и быстрой печатью паспортов. Перед публикой устроили целое шоу – паспорт напечатали за 10 минут. Cреди основных спикеров – Давид Арахамия. "Чтобы люди жили лучше, должна быть держава в смартфоне", – в очередной раз повторил лозунг политик. В адрес компании он не жалел комплиментов. "Если сейчас посмотреть, как государство взаимодействует с человеком, то это просто ад", – возмутился он.

Что интересно, этой же деятельностью занимался скандальный консорциум ЕДАПС, который был буквально символом украинской коррупции. Его ликвидировали в 2016-м, а сейчас он фактически переродился.

Арахамия лоббирует ЕДАПС

Что же общего между ЕДАПС и IIG? Во-первых, среди членов новой IIG две компании, которые были владельцами старого ЕДАПС. Речь идет об "Голографии" и "Полли-Сервисе". Во-вторых, у них есть общий руководитель. Ирина Обыденко раньше возглавлял коррупционный консорциум, а сейчас – новое инновационное предприятие. Ну и в третьих, конечным фактическим бенефициаром компании IIG, так же, как и ЕДАПС, является Юрий Сидоренко. Среди менеджеров новой компании указывается его родственница – Мария Сидоренко.

То есть консорциум закрыли после целого ряда скандалов, а затем те же компании с тем же собственником и с тем же директором организовались и презентовали украинцам свое новое "чудо". А в презентации нового-старого проекта участвует один из самых приближенных к президенту Зеленскому политик – Арахамия. Сложно поверить, что он ничего не слышал о подвигах тех, кого сейчас продвигает. Теперь главная задача – найти свои подходы в новой власти и сформировать "цифровую повестку". Если IIG это удастся, они смогут возобновить и даже увеличить свои коррупционные поборы со всех украинцев.

Часовое "технологичное шоу" обнародовал, в том числе, 112 канал. Почти три часа видео, которое больше напоминает огромный рекламный ролик, также опубликовали и на ютуб-канале 112-го. OBOZREVATEL ознакомился с презентацией и выяснил, что помимо одного и того же руководства, в IIG засветились члены ЕДАПС Александр Васильев (племянник Сидоренко) и Андрей Первушин ( ОТІ). А еще одной компанией-членом IIG – YS design – владеет все тот же Сидоренко.

Чем же так опасен ЕДАПС?

ЕДАПС зарабатывал около 8 мдрд грн за счет печати документов строгой отчетности. Это большая часть документов, начиная от акцизов, паспортов и заканчивая школьными аттестатами. Частная структура фактически выдавила с рынка государственный комбинат "Украина", и с помощью связей в МВД получила особые права.

Схему организовали, как неоднократно писал OBOZREVATEL, начальник департамента ресурсного обеспечения МВД Василий Грицак и владелец консорциума Юрий Сидоренко.

Длительную борьбу с монополией ЕДАПС вел на тот момент глава Госпредпринимательства Михаил Бродский. Он с 2010 года добивался ликвидации голографической защиты бумажного документооборота в большинстве сфер. ЕДАПС с 2004 года продавал по существенно завышенным ценам защитные элементы к бумажным бланкам.

Представители монополиста договаривались с руководителем министерства или ведомства, что защитные элементы будут использоваться на большинстве документов, за что руководитель государственного органа получал "откат". Использование голографических элементов делало документ существенно дороже и позволяло ЕДАПС получать миллиардные прибыли на тендерах.

Из-за постоянного использования коррупционных схем, в Украине появилось 453 вида бланков документов строгой отчетности, стоимость которых была необоснованно завышена из-за использования в них голографических знаков. Фактически, это был еще один коррупционный налог для украинцев, который нужно было платить при каждом оформлении документов с элементами голографической защиты.

Новости США обвиняют владельцев ЕДАПС в коррупции

Так, например, аттестаты о среднем и высшем образовании при себестоимости 2,2 грн выпускники школ и вузов на тот момент были вынуждены покупать за 35,64 грн. Дходы оседали на счетах прикормленных госпредприятий и самого консорциума ЕДАПС.

Издание Deutsche Welle, ссылающегося на сканкопию обвинительного акта, заявили, что США обвинили в коррупции владельца ЕДАПС Юрия Сидоренко, его племянника Александра Васильева, а также чиновника ИКАО (структура ООН, занимающаяся стандартами гражданской авиации) Маурицио Сицилиано. То есть фактически махинации украинцев достигли такого уровня, что средств хватило даже для того, чтобы подкупить чиновника ООН и начать зарабатывать на международных схемах.

Признали преступления в ЕДАПС и украинские правоохранители. Так, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что аппарат МВД на протяжении 2010-2013 годов у консорциума ЕДАПС закупил бланки удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортных средств по цене, которая в среднем в четыре раза превышала себестоимость. Ведомство отдало "лишних" 300 млн грн! И это только водительские удостоверения – крошечная часть коррупционного бизнеса, который пытается вернуться в Украину.

Соблазн возвращение старых схем в "новой политике" велик. Создателям указанных схем уже удавалось найти подходы с властью и ежедневно собирать с украинцев дань в виде завышенных платежей за документы. Теперь же старая-новая компания с тем же содержанием, но с другой вывеской предлагает украинцам сверхсовременные, бесплатные и быстрые паспорта. Главная же задача – охмурить новую власть и получить влияние. Как минимум один влиятельный сторонник у компании уже есть – Арахамия. Распознают ли в команде Зеленского коррупционную легенду и смогут ли новые антикоррупционные органы предупредить схемы – покажет время.

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