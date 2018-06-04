В Украину может прийти новый экспортер газа: как изменятся платежи

Предварительные договоренности о поставках в Украину газа из Катара, которые инициировал президент Украины Петр Порошенко, дают основания говорить о том, что в случае подписания контракта, тарифная политика для населения Украины может быть пересмотрена.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявил эксперт энергетических программ Центра Разумкова Владимир Сапрыкин.

"Во-первых, на данный момент существует только предварительная договоренность. Во-вторых, здесь очень важна конечная цена - сколько будет стоить газ в порту Польши на терминале и какой будет цена транспортировки. Именно это будет влиять на то, какой будет цена на границе Украины и формировать конечную цену", - отметил эксперт, подчеркнув, что газ из Катара займет только часть рынка.

"Этот газ займет только часть рынка и на данный момент еще точно не известно о каких объемах газа идет речь. Только после начала поставок будет понятно насколько это будет выгодно", - отметил эксперт, подчеркнув при этом, что в любом случае подобный контракт крайне полезен для Украины. "Такой контракт - это в любом случае польза для Украины. Но самый важный момент - это цена на границе с Украиной", - заявил эксперт.

"Мы можем говорить о потенциальном повышении уровня энергетической безопасности, но оснований говорить о том, что катарский газ может стать толчком для пересмотра тарифов в сторону удешевления на сегодняшний день нет. Ни о каком снижении цены сейчас говорить не приходится. Опять-таки, не стоит забывать, что сжиженный газ дороже трубопроводного. Тут нужны экономические выкладки и нужно понимать долю баланса этого газа", - заявил эксперт, подчеркнув при этом, что говорить о снижении цены на газ пока крайне рано.

Как писал OBOZREVATEL, в Польше заявили о готовности транспортировать природный газ в Украину из третьих стран мира.

2 июня стало известно о том, что Украина и Катар ведут переговоры о поставке сжиженного газа из этого ближневосточного государства. Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.