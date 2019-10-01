В Украине запустят важную реформу таможни: Гончарук назвал дату

Кабмин планирует запустить новую таможенную службу Украины с 1 ноября 2019 года.

Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

По его словам, правительству нужно еще несколько недель, чтобы перезагрузить "средний" кадровый состав и побороть контрабанду в самом ведомстве.

"Мы надеемся, что 1 ноября мы запустим новую таможню, и вы увидите первые существенные изменения. Сейчас до сих пор на таможне работают коррупционеры, внизу. Мы это знаем. Нам нужно еще несколько месяцев, чтобы завершить перезагрузку власти, и это же касается таможни", – сказал Гончарук.

По его словам, невозможно силами министерства финансов побороть контрабанду, которую контролирует прокуратура, погранслужба, прокуратура, СБУ.

"Меня не удивляет, что прошлому правительству сделать это было намного сложнее. Я убежден, что нынешние руководители отличаются по качествам от тех, кто возглавлял до этого. Если сотрудничество под координацией президента будет организовано, то это явление уйдет в прошлое", – сказал Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что прожиточный минимум в Украине должен быть вдвое выше.

Чтобы ВВП Украины за 5 лет выросло на 40%, в страну нужно привлечь порядка $50 млрд инвестиций.

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