Рынок электроэнергии: ДТЭК снизил тарифы на четверть, а "Центрэнерго" попытались поднять цену

В Украине благодаря запуска рынка электроэнергии с 1 июля компания ДТЭК на 25% снизила свои цены. В то же время, к примеру, в "Центрэнерго" наоборот – свое предложение по стоимости электроэнергии увеличили на несколько десятков процентов.

Однако, уже в первый день запуска рынка можно утверждать – новшество не приведет к росту тарифов для населения, а предложения для ТЭС даже снизятся. "Информация о продаже электроэнергии ТЭС компании по цене выше ценовых ограничений, установленных НКРЭКУ на рынке на сутки вперед, а также утверждения о росте тарифа для тепловой генерации на 50% и выше, не соответствует действительности и направлены на манипуляцию общественным мнением", – заявили в ДТЭК комментируя слухи о якобы росте цен.

Более того, по сравнению с февралем 2019 года, когда тариф ТЭС сосоставлял 2,167 грн за кВт-ч, цена электроэнергии, выработанной угольными электростанциями ДТЭК, после запуска рынка оказалась ниже на 25%. "Эти результаты стали возможны благодаря открытой конкуренции среди генерирующих компаний Украины", – заявили в ДТЭК.

"Центрэнерго" пытались продать электроэнергию по цене 2,3 грн. Однако, никто по такой цене электроэнергию на рынке не приобрел. Фактическая цена в рынке на день вперед – 1,59 грн. "То что выставляется на биржу, это только "желания продавца" по цене. То есть это не та цена, по которой на самом деле пройдут сделки. Это не фиксированный тариф, а их цена которую они хотят получить, на самом деле она может быть ниже, все зависит от баланса спроса и предложения. Например на Рынке на сутки вперед у "Оператора рынка" судя по вчерашним торгам цены значительно ниже", – пояснил глава биржевого комитета УЭБ Алексей Дубовский.

Советник президента Владимира Зеленксого, представитель главы государства в Кабмине Андрей Герус пытался сорвать запуск рынка, действуя в интересах крупных потребителей (в первую очередь это заводы олигархов). Однако, несмотря на противодействие со стороны политиков и представителей крупного бизнеса сорвать выполнение взятых перед Европой обязательств и отложить запуска рынка электроэнергии, новшество все-таки заработало. Постепенно цены на электроэнергии будут регулироваться благодаря рыночным механизмам: конкуренции на рынке и баланса спроса и предложения. Это позволит простым украинцам выбирать поставщика и в случае, если услуги их будут не устраивать, разрывать договоры.

Стоит отметить, что повышать с запуском рынка электроэнергии тарифы для населения не будут. Кабинет министров принял решение ограничить максимальную стоимость "тока" для простых потребителей. "С введением новой модели рынка цена на электроэнергию для населения должна остаться неизменной – мы об этом позаботились, также она не должна резко подняться и для бытовых потребителей. На переходном периоде вынужденно установлены некоторые ограничения в целях недопущения стремительного роста тарифов. Рынку необходимо пройти эволюцию к полной либерализации", – пояснил глава Минэнерго Игорь Насалик.

Несмотря на опасения о срыве стабильной работы, и в "Укрэнерго", и в "Центрэнерго" заявляют: ситуация стабильная, рынок заработал и, как показывает первый день открытых торгов, ни роста цен, ни дистабилизации ситуации не произошло.

"Очень важно отметить – угрозы для стабильной работы нового рынка нет и угрозы для украинской энергосистемы тоже нет в Украине. Это важно и это нужно отметить. Ну а шероховатости есть и они будут, для этого есть специалисты на местах, я уверен, что они это доработают", - заявил народный депутат Артур Мартовицкий.

С запуском рынка также вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – РСВ и внутрисуточный рынок (ВСР), а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).

Напомним, что в Украине с 1 января 2019-го заработала новая модель розничного рынка электроэнергии. Всем потребителям придется подписать новые договора с поставщиками.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал, как экономить электроэнергию.Так, если вместо 5 "обычных" лампочек (75 Вт), купить энергосберегающие лампы (0,02 кВт×час), то вместо 70 кВт×час в месяц можно использовать всего 20 кВт×час. В таком случае покупка окупится примерно за год.

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