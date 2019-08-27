В Украине захотели ввести плату за проезд для грузовиков: все подробности

В "Укравтодоре" собираются ввести транспортный сбор для грузовиков за проезд по дорогам Украины.

Об этом заявил и.о. главы госкомпании Славомир Новак в интервью "Интерфакс - Украина". По его словам, введение сбора должно улучшить состояние путей.

"Нужно принять закон, который урегулирует вопросы этого сбора. Нам крайне необходимо ввести дополнительный источник Дорожного фонда. Существует европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по дорогам", – сказал и.о. главы ведомства.

По словам Новака, объемы разрушения автодорог за счет перегруженного транспорта – огромны.

Новак говорит, что в Украине планируется запустить четыре интеллектуальные транспортные системы:

Weight-in-Motion (WiM, системы автоматического взвешивания в движении);

фото-фиксация превышения скорости;

анализа трафика с помощью камер;

tolling, то есть сбор оплат с большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины.

Как сообщалось, "Укравтодор" ожидает принятие Радой нового закона об автоматическом весогабаритном контроле на дорогах до конца 2019 года.

Автоматические комплексы весового контроля Weight-in-Motion (WiM) будут осуществлять преселекторную работу для инспекторов "Укртрансбезопасности" до принятия закона, разрешающего автоматический весогабаритный контроль на дорогах.

"Укравтодор" в октябре запустит первые 6 пунктов WiM на подъездах к Киев. Всего в планах установить до 100 таких пунктов.

С грузовиков будут брать деньги за проезд по дорогах Facebook / Игорь Кита

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в Украине планируют ввести автоматическую систему взвешивания во время движения под названием Weight-in-Motion, которая сможет определять среди потока перегруженные машины.

Тем временем на Полтавщине за одну ночь неизвестные украли 180 тонн фрезеруемого асфальтобетона, подготовленного для ремонта дороги Шишаки–Сагайдак–Подил. Этот материал защищает от сорняков и ним должны были подсыпать обочину.

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