В Украине во время карантина массово возобновили работу нелегальные АЗС

В Украине во время карантина массово вернулись к работе нелегальные АЗС, с которыми власть активно боролась в конце 2019 года.

По состоянию на 6 июня по данным проекта "Проверь АЗС", в Украине работает 193 заправки, у которых нет документов. Из них 153 вернулись к работе во время карантина. Об этом говорится в сообщении Нефтегазовой ассоциации Украины, которая объединяет крупнейших операторов нефтегазового рынка Украины.

"Мы вынуждены констатировать, что, несмотря на огромные усилия приложенные в течение января-февраля 2020 года по очистке нефтегазового рынка от нелегального сегмента, при введении карантинных мероприятий нелегальные АЗС снова возобновили работу", – говорится в сообщении.

В НАУ добавили, что работа нелегальных АЗС вредит бизнесу тех заправок, которые работают по закону и платят налоги в бюджет. За время карантина доходы последних уменьшились на 40-50%.

Карта нелегальных АЗС в Украине perevirazs.info

В НАУ добавили, что обратились к премьер-министру Украины, генпрокурора и Государственной налоговой службы с просьбой обратить внимание на ситуацию с "нелегалами".

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале января 2020 года Налоговая милиция Государственной фискальной службы сообщила, что ликвидировала 264 нелегальных АЗС в Украине.

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