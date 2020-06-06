Главная Новости
6 июня • обновлено в 12:44
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

В Украине во время карантина массово возобновили работу нелегальные АЗС

Читать материал на украинском

В Украине во время карантина массово вернулись к работе нелегальные АЗС, с которыми власть активно боролась в конце 2019 года.

По состоянию на 6 июня по данным проекта "Проверь АЗС", в Украине работает 193 заправки, у которых нет документов. Из них 153 вернулись к работе во время карантина. Об этом говорится в сообщении Нефтегазовой ассоциации Украины, которая объединяет крупнейших операторов нефтегазового рынка Украины.

"Мы вынуждены констатировать, что, несмотря на огромные усилия приложенные в течение января-февраля 2020 года по очистке нефтегазового рынка от нелегального сегмента, при введении карантинных мероприятий нелегальные АЗС снова возобновили работу", – говорится в сообщении.

В НАУ добавили, что работа нелегальных АЗС вредит бизнесу тех заправок, которые работают по закону и платят налоги в бюджет. За время карантина доходы последних уменьшились на 40-50%.

Карта нелегальных АЗС в Украине

Карта нелегальных АЗС в Украине

perevirazs.info

В НАУ добавили, что обратились к премьер-министру Украины, генпрокурора и Государственной налоговой службы с просьбой обратить внимание на ситуацию с "нелегалами".

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале января 2020 года Налоговая милиция Государственной фискальной службы сообщила, что ликвидировала 264 нелегальных АЗС в Украине.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "АЗС" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
АЗС
Место
Украина
Тег
АЗС в Украине
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Экономика Рынки и компании

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 26 514.

    Вылечились: 11 812. Умерли: 777.

  • В мире заболели около 7 млн человек, погибли – почти 399 тысяч.

  • Киев и семь областей не попали под смягчение карантина с 5 июня.

  • Японский врач предрек масштабную вторую волну COVID-19: зараженных будет больше.

  • Ученые обнаружили,что люди с высоким давлением чаще умирают от COVID-19.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги