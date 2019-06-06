В Украине установили новый тариф на газ: сколько заплатим

В Украине Кабинет министров принял новый тариф на газ, фактически отменив свое прошлое решение. Теперь "Нафтогаз" должен сравнивать цены на разных сегментах рынка и устанавливать минимальную цену.

О том, как будут считать стоимость газа и сколько придется платить – в материале OBOZREVATEL.

Новые цены на газ в Украине

"Мы принимаем решение, которое руководство НАК "Нафтогаз" вернет на землю", – заявил 5 июня премьер Владимир Гройсман. Кабмин отменил свое предыдущее постановление по тарифах, и обязал НАК пользоваться новой формулой для определения цены.

Причина – завышенные цены. По словам Гройсмана, тариф на газ в июне должен составлять около 8 грн/куб, а в июле – 7,7 грн. При этом действующая цена, отмечает премьер, доходит до 8,8 грн.

Тариф на газ в Украине Pixabay

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В самом "Нафтогазе" с такими расчетами не соглашаются. Там уверяют, что, например, в июле украинцы и так будут платить 7,6-8,2 грн/куб. "На самом деле, мы уже снизили оптовую цену на газ в соответствии с движением рынка. Поэтому в зависимости от тарифа облгазов, конечная розничная цена для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 до 8,2 грн за кубометр газа", – говорится в сообщении "Нафтогаза".

Разница в стоимости газа в разных регионах страны объясняется тем, что тарифы у всех облгазов отличаются. Правда, она незначительная (в пределах 60 коп./куб).

Также стоит отметить, что в июне газ действительно вырос в цене. Для примера, в Киеве кубометр в мае стоил 7,81 грн, а в июне – 8,19 грн. Прошлым постановлением Кабмин установил максимальный тариф – 8,55 грн. Выше указанной цены "Нафтогаз" продавать голубое топливо населению не имел права.

Газ в Украине Pixabay

Несмотря на это, в июне цена для простых украинцев выросла, а на европейском рынке – рекордно снизилась. Согласно данным УЭБ, газ из немецкого хаба с учетом доставки до украинской границы в мае стоил до 6,2 грн/куб, а вначале июня уже 5,2 грн. Такое значительно снижение можно назвать падением. Но украинцы на себе его не почувствовали.

В НАКе с таким утверждением не соглашаются. "Правила работы рынка определяет Кабмин. Кроме того, как единственный представитель нашего акционера, Кабмин выдвигает требования к работе "Нафтогаза". Иногда эти требования противоречат друг другу. Мы искренне стараемся выполнять максимальное количество из них одновременно. Понимаем, что такое время", – язвительно ответили на заявление премьера в компании.

Так или иначе, компании придется пользоваться формулой правительства, а от нее будут зависеть и цены для простых украинцев.

Как будут определять тариф:

Минимальная цена на газ + НДС + расходы на транспортировку и распределение;

Минимальную цену будут определять, сравнивая четыре разных цифры: стоимость на Украинской энергетической бирже, среднюю таможенную стоимость импортируемого газа, коммерческий тариф "Нафтогаза" и цену, посчитанную по старым правилам.

К примеру, если самый дешевый газ – на бирже в Украине, то "Нафтогаз" обязан формировать свой тариф исходя из их цены. Если бы НАК уже руководствовался этими правилами, тариф для населения, считают в Кабмине, составил бы 7,81 грн/куб. Так:

Средняя таможенная стоимость импортного газа – 5,6-5,7 грн/куб без НДС;

На УЭБ – 5,5 грн/куб без НДС;

Тариф "Нафтогаза" для промышленности – 5,8 грн/куб;

Согласно устаревшему постановлению – 7,18 грн/куб.

Стоимость газа Pixabay

"Это означает, что уже в июне "Нафтогаз" должен уменьшить определенную им на июнь цену газа 6299 грн за тысячу кубических метров без НДС. Цена для населения, согласно правительственному постановлению, должно быть на 800-900 грн меньше", – заявляют в Кабмине.

Следующий шаг – тарифы на электроэнергию

С 1 июля в Украине также могут пересмотреть и стоимость электроэнергии. В стране должен заработать рынок "тока": поставщиков можно будет выбрать самостоятельно, а тарифы со временем перестанет устанавливать государство.

Пока что особой конкуренции нет, поэтому поставщики смогут сразу установить высокие цены. По разным оценкам, рост может составить около 30-40%. Правда, в Кабмине поясняют: в первое время будет работать универсальный поставщик со специальными обязательствами. По такому же принципу работает и рынок газа. Кабмин своим постановлением определяет, по какой цене "Нафтогаз" должен продавать голубое топливо на нужды украинцев.

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"Согласно переходным положениям закона, на двухлетний период универсальные поставщики, созданные на базе облэнерго, будут продавать электроэнергию потребителям по тарифам, которые формируются по установленной регулятором методике, то есть полностью под контролем государства", – поясняет представитель одного из крупных поставщиков Юлия Носулько.

К слову, против рынка электроэнергии выступили представители команды новоизбранного президента Зеленского. Там уже заявили, что цена в результате запуска может резко подскочить (назвав те же 30-40%). Мол, открывать рынок в условиях монополизации и практически отсутствия конкуренции – опасно для простых потребителей.

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