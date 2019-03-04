В Украине обвалилась средняя зарплата: что происходит и куда податься 

В Украине средняя зарплата упала на 12%, говорится в данных официальной статистики. Больше всего повезло работникам финансовой и страховой сфер, их средний оклад достиг 17 тыс. грн. В то время как курьеры и почтальоны до сих пор официально получают меньше 6 тыс.

OBOZREVATEL разобрался, почему упала средняя зарплата, и в каких сферах выгоднее всего работать.

Главное:

средняя зарплата в Украине по итогам января сократилась с 10,5 до 9,2 тыс. грн;

в среднем украинцы будут зарабатывать больше 10 тыс. грн в мае 2019-го;

главный драйвер роста заработных плат – конкуренция;

среди затребованных в будущем профессий – специалисты в сфере кибербезопасности и генетические консультанты.

Снова меньше 10 тысяч: почему и как упала средняя зарплата

Средняя зарплата в январе опустилась на 12%, достигнув 9,2 тыс. грн. Причина: в декабре в средней зарплате также учитывали годовые премии, дополнительные выплаты накануне Нового года. Кроме того, на отдельных предприятиях до сих пор практикуется выплата "13 зарплаты".

В результате данные за декабрь оказались искаженными. Если в последнем месяце 2018-го официальная статистика показала 10,5 тыс. грн, то уже в январе произошла коррекция. По подсчетам OBOZREVATEL, средняя по стране заработная плата в следующий раз пробьет отметку в 10 тыс. грн только ближе к маю 2019-го.

Pixabay

"Думаю, что относительное оживление в заработных платах нас ждет в марте. Год традиционно начинается вяло. После новогодних премий и зарплат предприятия берут чаще всего паузу в 2-3 месяца, перед тем как возвращаться к вопросу окладов", – рассказывает HR-эксперт Александр Белоус.

В среднем каждый месяц уровень заработных плат в Украине прибавляет от 1 до 3%. После мая возможен очередной скачок сразу на 4-5%. По оценкам OBOZREVATEL, до декабря украинцы в среднем будут зарабатывать около 10,7 тыс. грн, в декабре зарплата может сразу подскочить до 12 тыс. грн, но при этом снова обвалиться в январе 2020-го. Глубина такого отката будет зависеть от того, насколько в Украине увеличат минимальную заработную плату к тому моменту.

Главный стимул для повышения зарплат – конкуренция. Украинские работодатели соревнуются за кадры и с местными, и с иностранными работодателями. Причем в битве со вторыми преимущество явно не на нашей стороне. Трудовая миграция, которая активизировалась несколько лет назад, вынуждает украинских работодателей повышать зарплаты более высокими темпами.

"Трудовая миграция особенно актуальна для небольших городов и населенных пунктов. Раньше это преимущественно касалось западных областей Украины, а сейчас также активно уезжают на заработки жители юга и центра страны. Я бы сказала, что это скорее настроение, а не желание много заработать. Людей не так манят большие зарплаты, как возможность пожить в другой стране и, возможно, задержаться там", – рассказывает эксперт одной из консалтинговых компаний Киева Марина Шрувка.

HR-эксперты уверены: возможность зарабатывать в Украине есть. Среди вакансий все чаще появляются предложения с заработными платами от 50 тыс. грн.

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"Если есть желание заработать, это можно сделать. Я бы условно поделил всех соискателей на две категории: мечтатели и трудоголики. Одни постоянно в поисках лучшего варианта, недовольны зарплатой, коллективом, начальником, а другие наоборот – много работают, больше зарабатывают, но постоянно страдают от нехватки времени. Будут ли расти зарплаты? Будут, конечно. Но чтобы больше зарабатывать и при этом выполнять ту же работу, должна расти экономика, производительность. У нас ВВП прибавляет по 3% в год. Конечно, о прорыве в зарплатах при таком показатели говорить пока еще рано", – добавляет Александр Белоус.

Куда податься: какие профессии будут популярными

Несколько недель назад исследователи Бруклинского института собрали перечень наиболее быстро растущих специальностей. В этот перечень попали профессии, которые сохранят свою популярность в будущем. Во всяком случае, к такому выводу пришли аналитики, изучив рост количества вакансий.

1. Разработчик программного обеспечения (программист)

По оценкам Бруклинского института, число вакансий в этом направлении увеличилось на 84 тыс. В результате эксперты признали эту специальность наиболее перспективной.

Pixabay

2. Инженер информационной безопасности (киберзащита)

Вторую позицию по темпам роста числа вакансий занял эксперт в сфере кибербезопасности. По разным оценкам, потери мировой экономики от хакерских атак уже к 2022-му могут достичь $8-10 трлн. Десятки компаний по всему миру становятся жертвами цифровых атак.

Pixabay

3. UI/UX дизайнеры

Дизайнеры, которые могут создать удобный для пользователя интерфейс (user experienced), заняли третью позицию по росту числа вакансий. Такой эксперт должен не просто разработать "красивый дизайн", но и предвидеть, насколько с ним будет удобно работать пользователю.

Рixabay

4. Дизайнер моды

В этой сфере рост количества рабочих мест составил 279%. Правда, здесь важно учесть, что такая тенденция может быть свойственна одним странам, и не соответствовать потребностям рынка труда в других.

Рixabay

5. Инженер в сфере солнечной энергетики

Солнечные электростанции активно развиваются не только в развитых странах ЕС, но и в Украине. Зеленая энергетика – современный тренд, который со временем будет только усиливаться.

Рixabay

6. Специалист по социальным медиа

На 172% выросло число вакансий для тех, кто может разработать стратегию развития в социальных медиа. Речь в первую очередь идет о соцсетях.

Ріxabay

7. Генетический советник

Это специалисты-медики, которые помогают адаптироваться пациентам с генетическими отклонениями. Речь идет как о медицинской, так и о психологической поддержке.

pixabay

Украина относится к странам с развивающимися экономиками. Эта ситуация в том числе влияет и на рынок труда. В то время как, к примеру, в США наблюдается наибольший прирост вакансий среди инженеров программного обеспечения, в Украине традиционно лидируют продавцы. На данный момент, как отмечают эксперты рынка, легче всего найти работу девушке, которая готова работать в магазине или торговом центре. Однако избежать влияния цифровизации не удастся. Через 5-10 лет тенденции на рынках труда в развитых странах повторятся и в Украине.

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