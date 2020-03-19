В Украине рухнула цена на газ: сколько стоит

В Украине стоимость газа на открытом рынке с учетом НДС с февраля по март упала на 28%. Так, если еще в прошлом месяце голубое топливо продавалось за 5,7 тыс. грн за тысячу кубометров, то в марте цена составила уже 4,1 тыс. грн.

Об этом говорится в данных Украинской энергетической биржи. Стоит отметить, что речь идет о рыночной цене, в то время как простые украинцы платят по установленным тарифам (согласно постановлению Кабмина). Однако после падения цен на рынке также снижается и стоимость голубого топлива для населения. Подробнее о том, как ситуация отобразится на платежках, читайте вскоре на OBOZREVATEL.

УЭБ

В "Нафтогазе" уже анонсировали: в марте цена для населения снизится, однако четких цифр не назвали. "Цена на газ для населения уже сейчас самая низкая с апреля 2016 года, и в марте снизится еще. Это несмотря на девальвацию, инфляцию и рост средней заработной платы", – сказано в сообщении.

По информации компании, снижение цен происходит благодаря падению цен на газ в Европе, что связано с теплой зимой и большими запасами газа в хранилищах. "В газовом вопросе Украина больше не зависит от России. "Газпром" в свое время отказался продавать нам газ на конкурентных условиях? Ну ок, есть другие. Зима была теплой, и цена упала на рынке ЕС? Она автоматически падает и здесь. Никаких правительственных поездок на поклон за скидками не требуется", – пояснили в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL,Кабмин заподозрил, что "Нафтогаз" искусственно завышал цены на газ для населения в конце 2019 года.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 278 млн грн 16 облгазов за незаконно завышенные платежки, которые получали бытовые потребители.

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