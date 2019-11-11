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11 ноября • обновлено в 20:02
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/ Рынки и компании

В Украине резко увеличили цену на газ для населения: подробности

6.2т
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НАК "Нафтогаз Украины" заявил об увеличении в ноябре цены на природный газ для населения и других потребителей на 14,7%.

Как сообщили в пресс-службе компании, цена вырастет на 626,24 грн по сравнению с ценой прошлого месяца – до 4,899 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и стоимости транспортировки).

При этом отмечается, что указанная цена газа для населения является самой низкой ноябрьской ценой с 2016 года.

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В "Нафтогазе" добавили, что в ноябре регулируемая цена газа оказалась выше, чем цена на условиях предложения от НАК "газовый запас" (4 тыс. 874,42 грн). Поэтому потребители, которые воспользовались предложением, сэкономят свои деньги.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России официально заявили, что не планируют отказываться от транзита газа через Украину даже при наличии альтернативных маршрутов.

При этом Путин призвал Украину к обнулению судебных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом" на сумму в $7 млрд.

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Тема
Цена на газ
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" газ тарифы
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Это ещё зима не наступила...
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0
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Николаев Олег
Николаев Олег
#ПРИКРУТИ
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1
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
За шо скакали?
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