В Украине резко увеличили цену на газ для населения: подробности

НАК "Нафтогаз Украины" заявил об увеличении в ноябре цены на природный газ для населения и других потребителей на 14,7%.

Как сообщили в пресс-службе компании, цена вырастет на 626,24 грн по сравнению с ценой прошлого месяца – до 4,899 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и стоимости транспортировки).

При этом отмечается, что указанная цена газа для населения является самой низкой ноябрьской ценой с 2016 года.

В "Нафтогазе" добавили, что в ноябре регулируемая цена газа оказалась выше, чем цена на условиях предложения от НАК "газовый запас" (4 тыс. 874,42 грн). Поэтому потребители, которые воспользовались предложением, сэкономят свои деньги.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России официально заявили, что не планируют отказываться от транзита газа через Украину даже при наличии альтернативных маршрутов.

При этом Путин призвал Украину к обнулению судебных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом" на сумму в $7 млрд.

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