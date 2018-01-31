В Украине построят масштабную евроколею

Министерство инфраструктуры совместно с Италией начинает подготовку технико-экономической документации для внедрения высокоскоростного железнодорожного сообщения в Украине.

Об этом говорится на сайте ведомства.

"Это – мегапроект, реализация которого не только изменит железнодорожный сектор, но и положительно скажется на экономическом состоянии ряда регионов, значительно расширит мощности существующих сфер производства и запустит новые", – заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, Украина привлекает компанию Italferr к разработке технико-экономической документации для европути сообщением Одесса-Киев-Львов.

"Достижениями компании являются значительные инфраструктурные проекты для обычного и высокоскоростного железнодорожного сектора, как в Италии, так и в других странах. И крайне важно, что изменения в Украине мы начинаем при поддержке ведущей европейской компании", – резюмировал Омелян.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Украине предложили запустить скоростной поезд.