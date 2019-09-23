В Украине определили Аптеку года: кто получил премию "Панацея"

В Украине вручили аптечный "Оскар" – ежегодную награду от конкурса профессионалов фармацевтической отрасли. Премия "Панацея", основанная в 1999 году, стала ярким событием национального масштаба. На этот раз организаторы отметили двадцатилетие достижений фармацевтического рынка. Победителем в номинации "Аптека года" стала "Аптека Копійка", известная своими инновационными формами обслуживания.

Премия "Панацея"

Напомним, что в сети "Аптека Копійка" посетители имеют возможность самостоятельно заказывать товары с помощью планшетов, которые установлены в торговых залах, а также через Интернет. Кроме того, "Аптека Копійка" первой рискнула "трудоустроить" робота. Именно эта нестандартная идея нашла отклик у посетителей и получила профессиональную награду.

Яна Середа, коммерческий директор сети "Аптека Копійка"

По словам Яны Середы, коммерческого директора сети, бренд "Аптека Копійка" взял курс на роботизацию с первых дней работы, а на достижение заметных результатов ушло пять лет.

"Панацея" – это действительно знак качества для фармацевтического рынка Украины, аптечный "Оскар", который без пауз и перерывов на протяжении 20 лет переходит к украинским профессионалов. Наш старт был амбициозным, но очень удачным. Мы сразу взяли высокие позиции и теперь стали аптекой года. "Аптека Копійка" поддерживает отечественный продукт – у нас "работают" работы украинского производства, которые быстро и безошибочно собирают заказы покупателей. Благодаря роботам в торговом зале нет длинных очередей. Знак качества "Панацея" подчеркивает, что экспериментальная и революционная идея была не только удачной, но и своевременной. Эволюция в фармации – это процесс, который набирает обороты и имеет революционные последствия. "Аптека Копійка" опережает время и задает тенденции. Как аптека года она, безусловно, будет влиять на определение номинантов будущих лет ", – говорит Яна Середа, коммерческий директор сети.

PR-директор "Аптеки Копійка" Ольга Гречко отмечает, что премия "Панацея" очень важна для всех игроков украинского фармрынка.

"Эта престижная награда определяет тенденции, объединяет авторитеты, указывает на лидеров, для которых развитие украинской аптечной сферы является приоритетным. В этом году в фокусе внимания оказались революционные формы самообслуживания клиентов "Аптека Копійка ". Мы доказали, что инновация и роботизация – это не только процессы, которые имеют право на существование, но и главные векторы дальнейшего развития. Однако "Аптека Копійка" – это не просто роботизированные аптеки, не только креативный бренд, но и мощная команда профессионалов, которых объединяет общая цель - стоять на в рти здоровья жителей Украины ", – рассказала Ольга Гречко.

Напомним также, что до 30 сентября в сети "Аптека Копійка" проходит акция "Косимо ціни", которая позволяет сэкономить до 25% на покупке аптечных товаров.

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