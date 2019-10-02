В Украине обнаружили опасное поддельное масло: названы марки

В украинских магазинах и на рынках продолжают продавать поддельное сливочное масло. Фальсификат даже попадает в столовые детских садиков.

О нескольких таких случаях рассказали на сайте Госпродпотребслужбы. В частности, в Житомирской области во время проверки одного из заведений розничной торговли осуществили отбор образца масла с маркировкой: 73% жира, изготовленное ООО "Терен Про". Оно оказалось подделкой.

"Результаты лабораторных исследований свидетельствуют, что масло не соответствует требованиям по содержанию метиловых эфиров жирных кислот. Кроме того, установлено, что субъект хозяйствования по вышеупомянутому адресу не зарегистрирован как мощность по производству сливочного масла", – сообщили в пресс-службе.

А в Винницкой области на прилавках магазинов обнаружила масло "Карпатское" 73% жира. На этикетке отмечалось, что производителем является ООО "Коломыйский молочный завод".

"Проверка установила, что на территории Ивано-Франковской области такое предприятие не зарегистрировано как мощность и вообще не существует", – говорят в Госпродпотребслужбе.

Фальсифицированное масло изъяли из оборота и в Кировоградской области – в супермаркетах и пищеблоке детского сада.

Во время проверки инспекторы взяли образцы трех марок. В торговых точках городов Кропивницкий и Долинское – масло "Крестьянское" (73% жира производства ООО "Вивальди Д") и "Сливочная долина" (72,6% жира производства ГП "Староконстантиновский молочный завод"). А на пищеблоке детсада в Знаменке – весовое масло жирностью 72,5% производства ООО "Хэппи Милк Плюс".

"Во всех образцах выявлено несоответствие требованиям нормативной документации по триглицеридним составом молочного жира, что является нарушением законодательства о безопасности и качестве пищевых продуктов и, соответственно, расценивается как фальсификация. К тому же один из образцов (ООО "Хэппи Милк Плюс") не отвечал требованиям по фактическим микробиологическим показателям, причиной чего могло стать нарушение температурного режима при хранении", – рассказали в ведомстве.

Поддельное масло

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье Госпродпотребслужба не допустила в оборот более одной тонны арбузов.

В Украине заработали новые правила маркировки продуктов, чтобы потребитель мог точно знать, что покупает.

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