В Украине можно зарабатывать по 100 тысяч гривен: список специальностей

У украинцев есть возможность не выезжая из страны зарабатывать до 100 тысяч гривен в месяц.

"Самые высокооплачиваемые специальности в Украине - это программисты, так как из зарплата привязана к валюте, и руководители разных уровней, которые годами зарабатывают свою репутацию", - отметила в комментарии OBOZREVATEL HR-эксперт Rabota.ua Татьяна Пашкина.

"Максимальные зарплаты, которые нашим гражданам предлагают украинские работодатели - это 100 тысяч гривен в месяц. На сегодняшний день у нас есть 26 вакансий с зарплатой от 100 тысяч гривен. Есть вакансия разработчика с зарплатой от 100 тысяч гривен. Также есть вакансии для продавца программного обеспечения, финансового директора, но в основном это программисты", - заявила эксперт.

"Если говорить о зарплате в 50 тыс. грн, то туда уже войдут производственники", - заявила эксперт, отметив при этом, что средняя зарплата в Украине все-таки колеблется в пределах 8-10 тыс. грн.

"Что касается самых популярных специальностей по которым сейчас есть максимальное количество вакансий, то это 6 профессиональных сфер: продажа, торговля, производство, административный персонал, IT и студенты. В разные годы и в разных городах этот список меняется, но по Украине в целом у нас на первом месте производственные вакансии, потом идут продажа и торговля. Средняя зарплата по Украине, на которую идет основная масса населения, колеблется от 8 до 10 тыс. грн. В областных центрах это в среднем 8-9 тыс. грн. Если говорить о городах-миллионниках, то самый богатый город - это Киев, где средняя зарплата 11,4 тыс. грн. В Одессе средняя зарплата 10,7 тыс. грн, во Львове - 10,2 тыс. грн, в Харькове - 9 тыс. грн, в Днепре - 8,8 тыс. грн", - отметила эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил о намерении правительства рассмотреть повышение минимальной заработной платы до 4200 гривен.

По состоянию на 1 июня в Украине средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций по итогам апреля составила 8 480 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной зарплаты (3 723 грн). По сравнению с апрелем 2017 года зарплата украинцев выросла на 27,3%.