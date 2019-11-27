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29 ноября • обновлено в 12:14
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В Украине могут резко взлететь цены на газ: в Минэнерго посчитали тариф

12.5т
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В Украине рыночная стоимость газа в случае, если Россия не подпишет с "Нафтогазом" новый транзитный контракт, может взлететь с примерно 7 до 12 грн за кубометр (цена отличается, зависимо от региона).

Об этом говорится в опубликованном Минэнерго анализе регуляторного влияния постановления, которым Кабмин ввел фиксированную цену на отопительный сезон. Так, в случае отсутствия транзита с 1 января 2020 года цены на природный газ могут подскочить до 10 751 грн за тыс куб. м без НДС и тарифов на транспортировку и распределение. В сумме же украинцы в платежках могут увидеть стоимость кубометра в размере более 12 грн.

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"При существующих обстоятельствах, в период отопительного сезона 2019/2020 некоторые производители тепловой энергии могут быть лишены необходимого ресурса природного газа. Это может создать угрозы для стабильного прохождения отопительного сезона и возникновения социальной напряженности в обществе", – говорится в документе.

При этом в ведомстве озвучили следующие угрозы:

  • резкое повышение цены природного газа может привести к росту долгов за коммуналку;

  • больше денег придется потратить на субсидии.

Чтобы избежать возможного скачка, Кабмин решил разрешить "Нафтогазу" продавать голубое топливо по одной цене на весь первый квартал (с января по март) 2020-го. Эта цена будет на 7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. То есть меньше 8 грн за куб.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

  • Возможная остановка транзита российского газа через Украину обернется негативными последствиями для украинской промышленности и рядовых потребителей.

  • Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

  • "Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа у России.

  • Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.

  • Следующий раунд переговоров о транзите газа между Украиной, ЕС и Россией пройдет в пятницу, 29 ноября. Их могут провести как при очной встрече, так и по видеосвязи.

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Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Теги
газ тарифы коммунальные услуги
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
А почему цена на газ в два раза должна взлететь, xаxлам же рассказывают, что Украина 2014 года у России газ не покупает и тогда какая разница, подпишут контракт на транзит или нет. сколько раз Порошенко хвалился на всю Украину, что ушел от зависимости от российского газа. Получается, что опять обманывал украинцев? Он хоть слово правды сказал за 5 лет своего правления?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
так подписывайте контракт на 1 год, в чем проблема?
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
СУХС
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