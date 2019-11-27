В Украине могут резко взлететь цены на газ: в Минэнерго посчитали тариф

В Украине рыночная стоимость газа в случае, если Россия не подпишет с "Нафтогазом" новый транзитный контракт, может взлететь с примерно 7 до 12 грн за кубометр (цена отличается, зависимо от региона).

Об этом говорится в опубликованном Минэнерго анализе регуляторного влияния постановления, которым Кабмин ввел фиксированную цену на отопительный сезон. Так, в случае отсутствия транзита с 1 января 2020 года цены на природный газ могут подскочить до 10 751 грн за тыс куб. м без НДС и тарифов на транспортировку и распределение. В сумме же украинцы в платежках могут увидеть стоимость кубометра в размере более 12 грн.

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"При существующих обстоятельствах, в период отопительного сезона 2019/2020 некоторые производители тепловой энергии могут быть лишены необходимого ресурса природного газа. Это может создать угрозы для стабильного прохождения отопительного сезона и возникновения социальной напряженности в обществе", – говорится в документе.

При этом в ведомстве озвучили следующие угрозы:

резкое повышение цены природного газа может привести к росту долгов за коммуналку;

больше денег придется потратить на субсидии.

Чтобы избежать возможного скачка, Кабмин решил разрешить "Нафтогазу" продавать голубое топливо по одной цене на весь первый квартал (с января по март) 2020-го. Эта цена будет на 7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. То есть меньше 8 грн за куб.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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