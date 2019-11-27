В Украине могут резко взлететь цены на газ: в Минэнерго посчитали тариф

В Украине рыночная стоимость газа в случае, если Россия не подпишет с "Нафтогазом" новый транзитный контракт, может взлететь с примерно 7 до 12 грн за кубометр (цена отличается, зависимо от региона).
Об этом говорится в опубликованном Минэнерго анализе регуляторного влияния постановления, которым Кабмин ввел фиксированную цену на отопительный сезон. Так, в случае отсутствия транзита с 1 января 2020 года цены на природный газ могут подскочить до 10 751 грн за тыс куб. м без НДС и тарифов на транспортировку и распределение. В сумме же украинцы в платежках могут увидеть стоимость кубометра в размере более 12 грн.
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"При существующих обстоятельствах, в период отопительного сезона 2019/2020 некоторые производители тепловой энергии могут быть лишены необходимого ресурса природного газа. Это может создать угрозы для стабильного прохождения отопительного сезона и возникновения социальной напряженности в обществе", – говорится в документе.
При этом в ведомстве озвучили следующие угрозы:
резкое повышение цены природного газа может привести к росту долгов за коммуналку;
больше денег придется потратить на субсидии.
Чтобы избежать возможного скачка, Кабмин решил разрешить "Нафтогазу" продавать голубое топливо по одной цене на весь первый квартал (с января по март) 2020-го. Эта цена будет на 7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. То есть меньше 8 грн за куб.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.
Возможная остановка транзита российского газа через Украину обернется негативными последствиями для украинской промышленности и рядовых потребителей.
Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.
Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.
"Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа у России.
Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.
Следующий раунд переговоров о транзите газа между Украиной, ЕС и Россией пройдет в пятницу, 29 ноября. Их могут провести как при очной встрече, так и по видеосвязи.
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