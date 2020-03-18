В Украине курс доллара пробил неожиданную отметку: сколько стоит валюта в банках

В Украине справочный курс доллара 18 марта составил 27,06 грн/$, при этом в банках американскую валюту продают уже за 29 грн/$, а покупают по 27,6 грн/$.

Об этом говорится в данных финансовых учреждения и НБУ. Такая разница между продажей и покупкой говорит о том, что сейчас из-за ажиотажного спроса произошел перевес, который со временем должен быть исправлен.

Отметим, во многих украинских банках из-за закрытия неба и карантина закончился доллар, при этом спекулянты взвинтили цены и зарабатывают на панике украинцев.

Курс доллара

"Из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украиной, Национальный банк вместе с банками решает указанную проблему", – говорится в сообщении регулятора.

Вместе с тем НБУ отмечает, что на корсчетах банков сосредоточено $8 млрд безналичной валюты и клиенты могут свободно переводить валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую.

Однако есть и другая причина – значительно вырос спрос. Украинцы под влияние паники и ажиотажного спроса кинулись скупать валюту, рассчитывая, что это поможет сохранить их сбережения. При этом, чем выше сейчас спрос, тем дороже будет доллар. То есть мы сами своими действиями приводим к падению гривни.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует ослабление гривни в 2020 году. К этому приведет цикл смягчения ставки Национального банка и снижение притока нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа.

Резкий рост курса доллара в Украине не связан со вспышкой коронавируса и введенным в связи с ней карантином. В силу других причин он может быть в районе 27 грн/$, но не больше. Об этом заявила народный депутат Украины от "Европейской солидарности", бывшая глава налогового комитета ВР Нина Южанина.

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