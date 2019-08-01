В Украине серьезно усилят защиту банков: что изменится

В украинских банках будут серьезнее относиться к защите помещений и жизни сотрудников, которые работают с наличкой. Новые правила для этого разрабатывают в НБУ.

В планах усовершенствовать не только охрану самих банков, но и банкоматов, сообщает УНН со ссылкой на ответ прес-службы регулятора.

"С целью усовершенствования требований по организации защиты банков (в том числе, банкоматов) сегодня прорабатывается проект изменений в Правила по организации защиты помещений банков в Украине, утвержденным постановлением Правления Национального банка Украины от 10 февраля 2016 года №63. Этот проект изменений будет размещен для публичного обсуждения и предоставления предложений на официальном сайте Национального банка Украины", - говорится в ответе.

Защита банков

Как указано, первоочередными задачами НБУ как регулятора в сфере установления требований, направленных на создание безопасных условий работы с денежной наличностью, является защита жизни и здоровья персонала, который непосредственно работает с ценностями. Это воплощается путем внедрения нормативно-правовых актов Нацбанка и Государственных стандартов Украины по этим вопросам.

Вместе с тем в НБУ считают, что защита банкоматов находится на высоком уровне. Автоматический режим их работы исключает опасность для их клиентов и сотрудников финучреждений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области 21 июня преступники пытались ограбить инкассаторский автомобиль ПриватБанка. Взрывчатка была заложена на маршруте движения автомобиля между селом Николаевка и селом Врубовка Попаснянского района.

А 8 июля в Днепре взорвали банкомат ПриватБанка и украли 325 тысяч гривень. Позже стало известно, что банк объявил 100 000 гривен вознаграждения за информацию о злоумышленниках.

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