Резкий обвал курса: биткоину спрогнозировали падение

Курс биткоина во вторник, 30 июля, упал до $9500. Вместе с ним ушли в минус все главные цифровые валюты.

Согласно данным портала CoinMarketCap, за сутки главная виртуальная "монета" потеряла в стоимости 1%, а ее общая капитализация снизилась на полмиллиарда - до $169,5 млрд. То же происходит и с другими - падают 75 из 100 основных криптовалют.

CoinMarketCap

По мнению аналитика ForexClub Евгения Турчина, курс биткоина и других криптовалют падает после того, как в преддверии новых слушаний в Сенате США, посвященных регулированию рынка цифровых денег, компания Ripple отправила регуляторам открытое письмо. "В письме глава компании Ripple Брэд Гарлингхаус попросил американские власти не ставить знак равенства между криптовалютой Facebook Libra и другими цифровыми активами", - сообщает Турчин. Он добавляет, что владельцев цифровых активов немного приободрили новости из Ирана - его власти разрешили майнинг.

По прогнозу ForexClub, биткоин может подешеветь до $9400. А другие специалисты, как сообщает портал FxTeam, пророчат снижение его курса едва ли не на треть - до $6700.

"Аналитик и криптотрейдер DonAlt считает, что биткоин окончательно вошел в фазу коррекции. Ее результатом может стать ослабление монеты ниже $7000, причем возможно и более существенное снижения курса, например, до $6700", - сказано в прогнозе.

Биткоин Известия

Справка:

Криптовалюта — виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин — самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, курс криптовалют стал падать после того, как в Минфине США сообщили об отмывании миллиардов долларовчерез цифровые деньги. Американские власти призывают ввести регулирование рынка по аналогии с традиционными финансовыми услугами.

При этом председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

Также торговцы криптовалютами очень внимательно ждут результатов слушания Конгресса США по криптовалюте Libra, которую разрабатывают в недрах Facebook. Американские власти опасаются, чтобы Libra не начала конкурировать с долларом, а еще их беспокоит, чтобы новую валюту не начали использовать для отмывания денег и других нелегальных расчетов.

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