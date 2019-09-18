Банкоматов не хватает: в Крыму придумали решение проблемы с деньгами

Из-за нехватки банкоматов в аннексированом Россией Крыму люди будут снимать наличку на кассах магазинов.

Решение об этом приняли в Центробанке РФ, сообщает "Лента". Сроки запуска зависят от готовности банков.

Банкиры называют это экспериментом "по повышению финансовой доступности". Но экономисты объясняют все плохой работой финансовых учреждений.

"Снятие наличных на кассах магазинов будет востребовано на полуострове, поскольку в Крыму недостаточно банкоматов. Кроме того, большинство покупок местные жители совершают за наличный расчет", – цитирует издание экономиста Дениса Домащенко.

В материале отмечают, что сейчас на аннексированном полуострове работают семь банков. Два из них крымские, пять – российские. Все находятся под международными санкциями.

В Крыму не хватает банкоматов

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина согласилась возобновить участие в ежегодном совещании ОБСЕ, которое она во вторник, 17 сентября, покинула в знак протеста против заявлений о "российском Крыме".

Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что содержание аннексированного Крыма обходится Кремлю в 3 миллиарда долларов в год.

Ранее Российская Федерация сообщила, что оккупирован Крым вошел в пятерку наиболее дотационных регионов. В частности, объемы безвозмездных поступлений в 2019 году выросли до 144 млрд рублей (59,4 млрд гривен) против 131 млрд рублей (54 млрд гривен) в 2018 году.

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