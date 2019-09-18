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18 сентября • обновлено в 11:42
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/ Рынки и компании

Банкоматов не хватает: в Крыму придумали решение проблемы с деньгами

1.2т Читать материал на украинском

Из-за нехватки банкоматов в аннексированом Россией Крыму люди будут снимать наличку на кассах магазинов.

Решение об этом приняли в Центробанке РФ, сообщает "Лента". Сроки запуска зависят от готовности банков.

Банкиры называют это экспериментом "по повышению финансовой доступности". Но экономисты объясняют все плохой работой финансовых учреждений.

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"Снятие наличных на кассах магазинов будет востребовано на полуострове, поскольку в Крыму недостаточно банкоматов. Кроме того, большинство покупок местные жители совершают за наличный расчет", – цитирует издание экономиста Дениса Домащенко.

В материале отмечают, что сейчас на аннексированном полуострове работают семь банков. Два из них крымские, пять – российские. Все находятся под международными санкциями.

В Крыму не хватает банкоматов

В Крыму не хватает банкоматов

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина согласилась возобновить участие в ежегодном совещании ОБСЕ, которое она во вторник, 17 сентября, покинула в знак протеста против заявлений о "российском Крыме".

Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что содержание аннексированного Крыма обходится Кремлю в 3 миллиарда долларов в год.

Ранее Российская Федерация сообщила, что оккупирован Крым вошел в пятерку наиболее дотационных регионов. В частности, объемы безвозмездных поступлений в 2019 году выросли до 144 млрд рублей (59,4 млрд гривен) против 131 млрд рублей (54 млрд гривен) в 2018 году.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Бред! Совсем бред! Ну совсем-совсем бред !!! Предложение о снятии наличных с карт без банкоматов на кассах магазинов относится ко всей России. И кстати, банкоматов в Крыму хватает - ездил по многим местам, везде есть и много.
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Ребята, а причем здесь ИМЕННО Крым? Этот эксперимент, по-моему, по всей России запускают.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Стратусов Додж, Тихоооооо...пусть думают, что это только в Крыму.
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Будут валежником рассчитываться
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Иваненко Виталий, С Китаем Дальним Востоком и Сибирью расчитаетесь, с Японией - Курилами и Сахалином, в придачу полетит Камчатка, с Финляндией - Кольским полуостровом, с Германией - Калиниградской областью, с Белорусью - Смоленской и Брянскими облоастями, с Украиной расчитаетесь Ростовской областью, Белгородской, Воронежской и Кубанью, с кавказцами рачитаетесь Каваказом, татарам верните Татарстан с Башкирией, с северными народами расчитайтесь полуостровом Яиал, Чукоткой, Тувой и доугими территориями. Ну как тебе расчет? Останется увас ваши законные земли, которые назывались и должны называться Московией, все остальное не ваше, все чужое, расчитайтесь пожалуйста, москали.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Киевский Ярослав, С мвф земелькой готов расчитаться?
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