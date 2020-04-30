"Фантастические" скидки: в Крыму магазины поймали на обмане покупателей

В аннексированном Россией Крыму торговые сети предлагают покупателям "фантастические" скидки в 1-2 рубля, а на многие "акционные" товары они отсутствуют вовсе.

Об этом в Twitter сообщила блогер Роксолана Крым. Она опубликовала несколько ценников из магазинов Севастополя, которые поражают своей абсурдностью.

Цены в Крыму

Так персиковый напиток за 47 рублей "удешевили" до тех же 47 рублей.

Полкило куриных сосисок за 113 рублей по акции продавали за 112 рублей.

Сосиски молочные – вместо 126 рублей стоили 121,96 руб. "Швейцарские сосиски" с 148 рублей подешевели аж до 147 рублей.

А сосиски баварские с сыром с 142 рублей за 400 грамм стали дешевле на целый 1 рубль 10 копеек.

"Фантастические скидки!", – посмеялась блогер.

Цены в Крыму Роксолана Крым

Цены в Крыму Роксолана Крым

На это крымчане в комментариях пошутили, мол, магазины в Крыму теперь такие щедрые, что указывают зачеркнутой цену в долларах, а ниже указывают уже в рублях.

Цены в Крыму Роксолана Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированных Россией Крыму и Севастополе сложилась очень сложная ситуация с распространением коронавируса, который туда "завозят" люди именно с территории РФ.

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