В Кабмине назвали сумму, которую потратили на полет Гончарука в Давос

За полет премьер-министра Украины Алексея Гончарука на экономический форум в Давосе Кабинет министров заплатил почти 18 тысяч гривен.

Об этом говорится в ответе Секретариата Кабинета министров Украины изданию "Апостроф". "По информации Хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабинета Министров, расходы на обеспечение рабочего визита Премьер-министра Украины А. Гончарука в Швейцарскую конфедерацию составили 17 912,13 гривен", – сказали в Кабмине.

Визит Гончарука в Давос

В секретариате уточнили, что организацией поездки министров и других участников украинской делегации занимался Офис президента. В то же время, отмечается, что каждый министр сам принимал решения относительно распоряжения средствами министерства, которые он мог затратить на дипломатическую поездку.

Нужно отметить, что перелет в Давос украинской делегации стоил более 2,5 миллионов гривен. И 18 тысяч от Кабмина, потраченные на Гончарука – это только часть этих денег.

Президент потратил на перелет в швейцарский Давос свыше 2,5 млн гривен

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 и 23 января премьер-министр Алексей Гончарук и президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита посетили Всемирный экономический форум в Давосе.

Среди участников форума из Украины зарегистрирован также министр иностранных дел Вадим Пристайко. Кроме того, в Давос поехали украинские бизнесмены Виктор Пинчук и Вадим Новинский, а также глава ДТЭК Максим Тимченко.

Президент Владимир Зеленский потратил на перелет в Давос, где проходил Всемирный экономический форум, свыше 2,5 млн гривен.

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