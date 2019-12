В ЕС оценили новую сделку по газу Украины с Россией

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович поддержал подписание газового договора о транзите между Украиной и Россией.

На своей странице в Twitter он отметил, что это является гарантией того, что с 1 января 2020 года Европа будет обеспечена газом.

"Моя большая благодарность за всю тяжелую работу и усилия! Опираясь на политическую сделку, заключенную на прошлой неделе между Россией, Украиной и Европейской комиссией, транзитный договор между соответствующими компаниями – обеспечение непрерывных потоков газа в Европу с 1 января 2020 года – теперь подписан и скреплен печатью", – отметил Шефчович.

Кроме того, он одобрил соглашение о присоединении, заключенное между Украиной и Словакией, которое имеет высокую поддержку со стороны Еврокомиссии.

"Все вещи для транзита газа по украинскому маршруту сейчас на месте. Отличная новость для энергетической безопасности Европы!" – резюмировал еврочиновник.

My strong appreciation for all the hard work and effort! Building on last week's political deal between #Russia, #Ukraine and the @EU_Commission, the transit contract between respective companies - securing continuous gas flows to Europe as of 1/1/2020 - is now signed and sealed. pic.twitter.com/c0RrODUtGL