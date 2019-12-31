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31 декабря • обновлено в 09:40
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/ Рынки и компании

В ЕС оценили новую сделку по газу Украины с Россией

1.6т
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Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович поддержал подписание газового договора о транзите между Украиной и Россией.

На своей странице в Twitter он отметил, что это является гарантией того, что с 1 января 2020 года Европа будет обеспечена газом.

"Моя большая благодарность за всю тяжелую работу и усилия! Опираясь на политическую сделку, заключенную на прошлой неделе между Россией, Украиной и Европейской комиссией, транзитный договор между соответствующими компаниями – обеспечение непрерывных потоков газа в Европу с 1 января 2020 года – теперь подписан и скреплен печатью", – отметил Шефчович.

Транзит газа

Транзит газа

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Кроме того, он одобрил соглашение о присоединении, заключенное между Украиной и Словакией, которое имеет высокую поддержку со стороны Еврокомиссии.

"Все вещи для транзита газа по украинскому маршруту сейчас на месте. Отличная новость для энергетической безопасности Европы!" – резюмировал еврочиновник.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Рынок газа
Персона
Марош Шефчович
Место
Украина
Теги
Европейская Комиссия транзит газа
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Ми, українці, дуже цінуємо миролюбну політику россії і сподіваємося що у найближчий час у такому ж дусі будуть вирішені і питання територій і питання репарацій.
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Mega Death
Mega Death
А куда было деваться нищим украинским попрошайкам? Эти рукожёпые хуторяне имеют дыру в бюджете в размере 4 млрд$))) Как говорил Лавров:" Банкроты не могут требовать, они могут лишь просить" .)) Ну а Газпром доказал ещё раз свою надёжность и договороспобность.
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ко Игорь, у тебя просто немного прибавилось времени, чтобы запастись отрезными дисками по металлу.
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Mega Death, нищие россияне, которые кричали про болгарки и уши от осла это оценили
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