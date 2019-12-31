В ЕС оценили новую сделку по газу Украины с Россией

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович поддержал подписание газового договора о транзите между Украиной и Россией.
На своей странице в Twitter он отметил, что это является гарантией того, что с 1 января 2020 года Европа будет обеспечена газом.
"Моя большая благодарность за всю тяжелую работу и усилия! Опираясь на политическую сделку, заключенную на прошлой неделе между Россией, Украиной и Европейской комиссией, транзитный договор между соответствующими компаниями – обеспечение непрерывных потоков газа в Европу с 1 января 2020 года – теперь подписан и скреплен печатью", – отметил Шефчович.
Транзит газа
"Цензор.НЕТ"
Кроме того, он одобрил соглашение о присоединении, заключенное между Украиной и Словакией, которое имеет высокую поддержку со стороны Еврокомиссии.
"Все вещи для транзита газа по украинскому маршруту сейчас на месте. Отличная новость для энергетической безопасности Европы!" – резюмировал еврочиновник.
My strong appreciation for all the hard work and effort! Building on last week's political deal between #Russia, #Ukraine and the @EU_Commission, the transit contract between respective companies - securing continuous gas flows to Europe as of 1/1/2020 - is now signed and sealed. pic.twitter.com/c0RrODUtGL— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) 30 грудня 2019 р.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 декабря представители Украины и России начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа.
Российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.
Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.
30 декабря российский "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольного комитета.
Также 30 декабря Украина и Россия подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Существует возможность продления еще на 10 лет.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подчеркнул, что первый раз в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".
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