В "Борисполе" рассказали, сколько заработают на Лиге чемпионов

Международный аэропорт "Борисполь" планирует получить более 20 млн грн прямых поступлений от авиационной деятельности во время проведения финала Лиги чемпионов УЕФА 2018.

Такие прогнозы озвучил заместитель генерального директора ГП "Международный аэропорт "Борисполь" по коммерческой деятельности и стратегическому развитию Георгий Зубко, отметив при этом, что основные средства аэропорт планирует получить от авиационной деятельности. Об этом сообщает "Укринформ".

"Основные средства аэропорт планирует получить от авиационной деятельности. От пассажиров, которые прибудут дополнительно, мы рассчитываем получить 15-20 млн прямых поступлений от авиационной деятельности. Также будут задействованы рестораны, магазины Duty free - это принесёт также дополнительные миллионы", - рассказал Зубко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с проведением 26 мая в Киеве финала Лиги чемпионов УЕФА в аэропорту "Борисполь" ожидают около 130 дополнительных чартерных рейсов. За обслуживание одного пассажира "Борисполь" берет 13 долл., поэтому дополнительный доход "Борисполя" составит около 676 тыс. долл.