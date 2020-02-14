Производитель дронов DJI будет блокировать в Украине свое оборудование

Крупный китайский производитель квадрокоптеров DJI начнет блокировать свои дроны, если они не предназначены для использования в определенном регионе. Новые правила касаются и Украины.

Раньше пользователи сталкивались с тем, что при покупке дрон блокировался из-за того, что был заявлен как краденный. Теперь же устройства будут блокировать, если они не соответствуют региону, для продажи в котором их произвели, сообщает AIN.

Об этом рассказал представитель одного из украинских дистрибьюторов этого бренда Валерий Яковенко. "Сейчас компания начнет использовать инструменты, блокирующие дроны при несоответствии изначально предназначенного региона. Кроме этого, компания будет дополнительно уделять внимание устройствам для коммерческой и производственной эксплуатации", – сказал Яковенко.

Блокировка дронов

Это значит, что купить дрон DJI в другой стране, завезти его в Украину и пользоваться будет невозможно: при попытке включить устройство будет проверяться страна его назначения и координаты активации.

Также компания будет сильнее следить за тем, чтобы бизнес закупал оборудование только у авторизованных B2B-дистрибьюторов (в Украине это DroneUA (Smart Trading) и ТОВ "Квадрокоптер"

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