Поезда в Украине запустят раньше объявленного срока – Криклий

"Укрзалізниця" возобновит пассажирское сообщение раньше, чем анонсировал Кабинет Министров. Продажа билетов начнется уже в ближайшую среду или в четверг.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в "Завтраке с 1+1". Однако точной даты запуска поездов он не назвал.

Восстановление движения поездов

Запустят все типы поездов. Первыми поедут пригородные электрички, дальше поезда дальнего следования – скоростные экспрессы и ночные поезда. Они будут курсировать прежде всего на юг, где эпидемиологическая ситуация не сложная и где начинается курортный сезон. Также поезда поедут за границу. Ими украинцы смогут возвращаться домой, а поэтому не надо будет уже ждать эвакуационные авиарейсы и переплачивать за билеты огромные деньги.

Когда начнется продажа билетов

Министр сообщил, что уже в эту среду или с четверга железнодорожные билеты появятся в продаже. Цены на них поднимать не будут. Впрочем, они все равно они подорожают. Дело в том, что летний сезон и связанный с ним повышенный спрос. Поэтому с июня и до 31 августа билеты продают по повышенным коэффициентом – плюс 7%.

Меры безопасности при посадке

Во время посадки в поезд пассажирам будут измерять температуру. Поэтому на это нужно закладывать дополнительное время.

Без маски в поезд не пустят. Еще будут новации в купейных и плацкартных вагонах если едут пассажиры из одной семьи, то их на соседних полках будут размещать без всяких ограничений. А в одном купе можно будет ехать без маски. Однако окончательных правил еще нет.

"Я не думаю, что все в масках будут спать. По крайней мере, когда мы будем ехать в пригородных электричках, все будут соблюдать масочный режим. Относительно купе и плацкарта, то там финализируются решение, чтобы семья могла подселяться и там без ограничений. Если не семья, то тогда, возможно, с какими-то дополнительными ограничениями. Сейчас это решение должно финализироваться", – пояснил министр.

Как "открывают" области

Вопрос о возобновлении движения по областям решается отдельно. Ежедневно в каждой из них собирается комиссия и смотрит на свежие показатели заболеваемости. После этого принимает решение. Там, где ситуация в пределах нормы – карантин ослабляют и пускают транспорт. Там, где ситуация этого не позволяет, поезда, а также автобусы еще не ездить.

"Делать высадку можно, а подбирать пассажиров – по логике принятых решений оно будет не рациональным и подвергнет опасности других пассажиров. Надо помнить, что транспорт – это не только повышение мобильности, но и распространение болезни", – сказал Криклий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины опубликовал поэтапный план выхода пассажирского транспорта из карантина. Прежде всего уже заработал городской общественный транспорт и метро. А с июня украинцы могут планировать поездки в другие города по всей Украине.

В Украине с 22 мая возобновилось движение городского общественного транспорта. Межобластные перевозки пока не открывать.

В Украине после снятия карантина не повысят цены на железнодорожные билеты.

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