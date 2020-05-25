"Укрзалізниця" начнет продажу билетов: у Криклия объявили, когда это будет

Уже в ближайшее время "Укрзалізниця" сообщит о дате, когда начнет продажу железнодорожных билетов по Украине.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

"Сейчас вопрос согласовывается с областными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Уже в ближайшее время УЗ сообщит о старте продаж", – сообщили в министерстве.

Запуск поездов в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины опубликовал поэтапный план выхода пассажирского транспорта из карантина. Прежде всего уже заработал городской общественный транспорт и метро. А с июня украинцы могут планировать поездки в другие города по всей Украине.

В Украине с 22 мая возобновилось движение городского общественного транспорта. Межобластные перевозки пока не открывать.

В Украине после снятия карантина не повысят цены на железнодорожные билеты.

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