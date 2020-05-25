Главная Новости
25 мая • обновлено в 17:37
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

"Укрзалізниця" начнет продажу билетов: у Криклия объявили, когда это будет

1.2т
Читать материал на украинском

Уже в ближайшее время "Укрзалізниця" сообщит о дате, когда начнет продажу железнодорожных билетов по Украине.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

"Сейчас вопрос согласовывается с областными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Уже в ближайшее время УЗ сообщит о старте продаж", – сообщили в министерстве.

Запуск поездов в Украине

Запуск поездов в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины опубликовал поэтапный план выхода пассажирского транспорта из карантина. Прежде всего уже заработал городской общественный транспорт и метро. А с июня украинцы могут планировать поездки в другие города по всей Украине.

В Украине с 22 мая возобновилось движение городского общественного транспорта. Межобластные перевозки пока не открывать.

В Украине после снятия карантина не повысят цены на железнодорожные билеты.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
билеты на поезд Укрзалізниця
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Экономика Рынки и компании

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 245.

    Вылечились: 7234. Умерли: 623.

  • В мире заболели более 5,5 млн человек, погибли – более 346 тысяч.

  • В Украине появился новый эпицентр COVID-19 – в Ривненской области растет количество зараженных.

  • Черногория стала первой страной в Европе, полностью преодолевшей пандемию.

  • В Германии решились снять карантин: стало известно, чем заменят.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги