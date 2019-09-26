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27 сентября • обновлено в 19:34
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"Укрпочта" поднимет цены: названа окончательная дата подорожания

2.2т Читать материал на украинском

На "Укрпочте" официально объявили, что после нового года начнут повышать тарифы.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский на Facebook. Взамен он пообещал ускорить доставку и дать возможность отслеживать посылки.

"С нового года будет постепенное и уже не такое существенное повышение тарифа. Причём во многих случаях повышение тарифа будет сопровождаться повышением качества, скорости и появлением трекинга", – написал Смелянский.

Ранее сообщалось, что граничный рост тарифов на отправку писем, бандеролей и посылок составит 10-12%.

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До этого срока, по словам руководителя, цена услуг "Укрпочты" меняться не будет.

"Укрпочта" поднимет цены: названа окончательная дата подорожания

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2020 года поднимутся тарифы на отправку писем, бандеролей и посылок. Решение об этом 3 сентября приняли на заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и информатизации.

"Укрпочта" прекратит доставку пенсий с 1 января 2020 года, если не будет выполнено условие предоставления экономически обоснованного или рыночного тарифа со стороны правительства и Пенсионного фонда.

Новым руководителем "Укрзалізниці" может стать генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский.

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Тема
Рост цен в Украине
Персона
Игорь Смелянский
Место
Украина
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