"Укрпочта" поднимет цены: названа окончательная дата подорожания

На "Укрпочте" официально объявили, что после нового года начнут повышать тарифы.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский на Facebook. Взамен он пообещал ускорить доставку и дать возможность отслеживать посылки.

"С нового года будет постепенное и уже не такое существенное повышение тарифа. Причём во многих случаях повышение тарифа будет сопровождаться повышением качества, скорости и появлением трекинга", – написал Смелянский.

Ранее сообщалось, что граничный рост тарифов на отправку писем, бандеролей и посылок составит 10-12%.

До этого срока, по словам руководителя, цена услуг "Укрпочты" меняться не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2020 года поднимутся тарифы на отправку писем, бандеролей и посылок. Решение об этом 3 сентября приняли на заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и информатизации.

"Укрпочта" прекратит доставку пенсий с 1 января 2020 года, если не будет выполнено условие предоставления экономически обоснованного или рыночного тарифа со стороны правительства и Пенсионного фонда.

Новым руководителем "Укрзалізниці" может стать генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский.

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