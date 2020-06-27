Укрэлектропрофсоюз поддерживает приоритетную диспетчеризацию электроэнергии ТЭС

Решение правительства по определению отечественного угля основным видом топлива для угольных ТЭС и приоритетность диспетчеризации электроэнергии, что на них производятся, будет способствовать выходу энергетики из кризиса. Об этом говорится в обращении профсоюза работников энергетики и электротехнической промышленности Украины к премьер-министру.

"Использование украинского угля на ТЭС не только поддержит шахтеров, но и сохранит около 60 000 рабочих мест. Это решение способно обеспечить условия для достижения энергетической независимости Украины, поскольку наше государство обладает многочисленными ресурсами энергетического угля", - отмечается в обращении.

Укрелектропрофсоюз считает крайне важным решение правительства по отечественному углю как основному виду топлива для производства электроэнергии на ТЭС и поддерживает также предоставление им приоритетной диспетчеризации.

"С целью закрепления положительного эффекта от принятого решения, которое должно способствовать выходу энергетики, в частности, угледобывающей отрасли из системного кризиса, считаем целесообразным поддержать также предоставление угольным ТЭС приоритетной диспетчеризации электроэнергии, вырабатываемой на них".

Напомним, ранее и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець представила план антикризисных мероприятий в энергетике, среди которых утверждение нового энергобаланса, заключения меморандума с инвесторами о снижении "зеленого тарифа", остановка строительства новых солнечных и ветровых генерирующих мощностей по системе "зеленого" тарифа и переход на конкурентную систему поддержки (аукционы), реформа системы спецобязательств перед производителями электроэнергии.

Приоритет сжигания угля стал реакцией на переход подконтрольного Игорю Коломойскому Центрэнерго на сожжение природного газа вместо угля государственных шахт.

23 июня Владимир Зеленский пообещал шахтерам под Офисом Президента "розобраться с Центрэнерго".