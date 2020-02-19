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19 февраля • обновлено в 13:57
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Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономики Все статьи автора

Украинцы заплатят новые налоги, а ставки изменятся: новая реформа коснется каждого

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Украинцы будут платить меньше налогов со своих доходов, но раскошелятся за недвижимость и дорогие автомобили. Кабинет министров, Государственная налоговая служба и "Слуга народа" разрабатывают налоговую реформу.

Часть ставок снизят, другие же наоборот – повысят. Собеседники во властных кабинетах говорят: покамест реформа только разрабатывается, но уже до 1 апреля должны быть первые публичные предложения.

В разных ветвях власти озвучиваются идеи снизить НДФЛ (налог на доходы физлиц) с фактически 19,5% до 15%. Подробнее о том, кто и как хочет пересмотреть налоги в Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что предлагают

  • НДФЛ снизить с 19,5 до 15%;

  • отменить налог на прибыль;

  • повысить налог на недвижимость;

  • повысить экологический налог;

  • отменить ЕСВ.

Пока среди всех обещанных новшеств официально чиновники обсуждают только снижение ставки НДФЛ – с 19,5% до 15%. "Минфин анализирует возможность снижения ставки НДФЛ до 15% (сейчас 18+1,5%). Это один из шагов, которые правительство планирует для улучшения бизнес-климата", – заявили в пресс-службе ведомства.

Украинцы заплатят новые налоги, а ставки изменятся: новая реформа коснется каждого

Что это значит для простых украинцев? Сейчас, например, с "грязной" зарплаты в 20 тыс. грн нужно отдать государству 8,3 тыс. грн. Если налог снизят до 15%, то общая налоговая нагрузка снизится до 7,4 тыс. То есть можно будет "сэкономить" 900 грн. Вопрос в том, отдаст ли эти деньги работодатель своему сотруднику, потратит на создание новых рабочих мест, или же оставит в своем кармане.

Другой пример: если вы сдаете в аренду квартиру за 10 тыс. грн и при этом не скрываетесь от налоговой, сейчас приходится отдавать 1,9 тыс., а по новым правилам – 1,5 тыс.

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К чему это приведет:

  • работодатели смогут сэкономить на отчислениях с заработных плат;

  • украинцы, которые имеют дополнительный "белый" заработок, смогут сэкономить;

  • поступления в бюджет сократятся;

  • работодатели получат возможность открывать новые рабочие места.

Главный вопрос "с новым НДФЛ", рассказывает финансовый аналитик Владимир Мазуренко– удастся ли покрыть "дыру" из-за более низких сборов. Например, в 2019-м бюджет Украины получил 109 млрд грн НДФЛ. А это 11% от всех поступлений.

Как подсчитал Мазуренко, если сами доходы не вырастут (а это как минимум первый год), поступления могут сократиться до 83 млрд. Удастся ли компенсировать "дыру" в 23 млрд повышением других налогов – большой вопрос.

"Я бы хотел обратить внимание и на другой аспект. Во многих странах НДФЛ ниже, но там и меньше уровень теневой занятости. Там люди подают налоговые декларации, а у нас это нормально – прятать доход. Если мы снижаем налоги, параллельно нужно вводить контроль. Только там можно чего-либо добиться", – рассказывает Мазуренко.

"Если мы снижаем налоги, параллельно нужно вводить контроль. Только там можно чего-либо добиться", – рассказывает Мазуренко.

Украинцы действительно не привыкли отчитываться о своих доходах. Совсем недавно в СМИ просочилась "утка" о том, что налоговая якобы будет взимать новый налог с пополнения банковских карточек. На самом деле речь идет только о том, что на каждую заработанную тысячу нужно заплатить подоходный налог.

Налоги в Украине

Налоги в Украине

planet.su

Во многих странах ЕС банки проверяют, откуда клиент взял деньги для того, чтобы пополнить свой счет. И если окажется, что это "теневые" средства, придется отвечать перед законом. У нас же никто никого не проверяет и слухи о том, что такие проверки начнутся, вызывают общественный резонанс.

"Информация о том, что вводится новый налог и теперь будут облагаться все средства, которые поступают на частные карты, не соответствует действительности. Налогообложение будет осуществляться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством", – заявили в Государственной налоговой службой.

Кстати, украинцы, согласно закону, должны платить (без учета 1,5% военного сбора):

  • 18% – доход, заработная плата;

  • 5% – проценты по акциям или дивиденды от корпоративных прав (от украинских компаний);

  • 9% – проценты или дивиденды от иностранных компаний;

  • 5% – продажа второго объекта недвижимости за год.

Закон обязывает самостоятельно заполнять декларацию в налоговой. Например, в январе свои доходы показали 384 миллионера. Самый богатый из них за 2019-й задекларировал 200 млн грн, которые достались ему по наследству. Разумеется, с этого дохода пришлось заплатить НДФЛ.

Налог хотят разделить: больше получаешь – больше платишь

Так называемая прогрессивная шкала НДФЛ (налог на доходы физлиц) действует в 22 из 28 стран ЕС, и уже вскоре ее могут внедрить и в Украине. Соответствующие нововведения описаны в законопроекте "О внесении изменений в ст. 167 Налогового кодекса". Автор – нардеп от монобольшинства Александр Дубинский.

Почти в половине стран ЕС максимальная ставка налога – более 40%, а в 4 странах ставка налога равна или превышает 50%. У нас же все платят 18%. И с миллиона, и с пяти тысяч гривен. По новым же правилам будет действовать шкала: от 18 до 54%. Подробнее можно узнать, ознакомившись с инфографикой.

Украинцы заплатят новые налоги, а ставки изменятся: новая реформа коснется каждого

Зачем Украине налоговая реформа?

И премьер-министр Алексей Гоначрук, и профильные министры уже неоднократно заявляли: в Украину нужно снижать налоги. Мол, тогда бизнес будет создавать рабочие места и развивать предприятия.

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К примеру, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов вовсе предлагает: отменить единый социальный взнос (22% зарплаты, деньги идут в Пенсионный фонд, на страхование на случай инвалидности и т.д), снизить НДФЛ (18% плюс 1,5% военного сбора, пополняет общую казну и местные бюджеты).

Налоги в Украине

Налоги в Украине

А чтобы бюджет не оказался пуст, вместо этого хотят повысить другие налоги, например, налог на недвижимость. Источники OBOZREVATEL в Кабмине уже рассказывали, что под повышение может попасть также экологический налог, налоги на автомобили. Идея простая: за эксплуатацию ресурсов и роскошь придется платить больше, а за инвестиции и рабочие места – меньше.

"Нужно максимально снизить налоги на труд. А откуда же взять налоги на оплату учителей, врачей, пожарных, ученых и на пенсии? Я бы предложил увеличить налоги на активы – недвижимость и др", – заявил Тимофей Милованов.

Получится ли у Кабмина внедрить эффективную налоговую реформу – вопрос времени. Однако уже очевидно – без контроля за уплатой налогов и взносов никакие снижения результата не дадут. Бизнес всегда будет пытаться минимизировать расходы, и если нет жестких штрафов и наказаний за нарушения, часть предпринимателей всегда будет идти по легкому пути.

Более того, несколько лет назад ЕСВ уже снижали почти в два раза. Это привело только к возникновению огромной дыры в бюджете Пенсионного фонда. Работодатели зарплаты не повысили, а сэкономленные деньги оставили в своих карманах.

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Автор
Александр Литвин Александр Литвин
Тема
Налоги в Украине
Место
Украина
Теги
Государственная налоговая служба (ГНС) налоги
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Опять чубатых обманули.. Как правило когда вводят прогрессивную шкалу налогообложения, для самых бедных налоги снижают или совсем обнуляют, чтобы те кто зарабатывает больше мог эту разницу восполнить, тут же обычное повышение налогов для тех кто зарабатывает больше, для тех же кто меньше всех зарабатывает собственно ничего не изменится.. Зато сколько пафоса было когда в России НДС увеличили на 2%.
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Про Павло
Про Павло
Налоговая реформа без борьбы с офшорами? И где в Европе есть частные предприниматели? Просто хотят поднять налоги на белые зарплаты в среднем. Просто белых зарплат станет еще меньше.
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