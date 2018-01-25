Украинцев ждет резкое подорожание сигарет: названы причины

В 2018 году в Украине снова ожидается подорожание табачных изделий как минимум на 18%.

Об этом в интервью газете "Сегодня" рассказал заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

По его словам, они входят в группу административных товаров, потому что акцизы повышаются централизованно.

"По нашим расчетам, прибавка в цене составит 18%. А к общему уровню инфляции это может добавить 0,7 процентных пунктов", - отметил замглавы НБУ.

Он также отметил, что табачные изделия в 2017 году оказались на втором месте по "вкладу" в инфляцию.

"На это были две причины. Первая – это повышение акцизов. Вторая – изменение условий дистрибуции. Этот рынок был монополизирован, а потом монополия была разрушена, и по словам участников рынка, это повлияло на всю систему дистрибуции. Но во втором полугодии этот эффект стал уже менее заметным", - рассказал Сологуб.

Также замглавы НБУ отметил, что ситуация с табачными изделиями – это еще один пример того, что, "если где-то прибавится, в другом обязательно убудет".

"Повышение акцизов – это мера по наполнению бюджета. К тому же правительство ставит задачу привести украинские акцизы к уровню европейских. И плюс, это борьба за здоровье нации. Но такие меры находят отражение в росте цен. А у нас доля табачных изделий – это 3% в потребительской корзине. Поэтому значительное изменение цен на эту группу товаров сказывается на общем уровне инфляции", - объяснил Сологуб.

Напомним, ранее стало известно, что до 2024 года в Украине стоимость сигарет будет систематически повышаться.