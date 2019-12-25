Украинцев ждет кардинально новый курс доллара: аналитики озвучили прогноз на 2020-й

В Украине курс доллара в 2020-м может либо продолжить значительное снижение, либо вернуться к привычному в диапазону в 26-27 грн/$.
О том, как может измениться курс доллара в следующем году и какие есть сценария движения гривни – читайте в материале OBOZREVATEL.
Гривня должна откатиться назад
Курс доллара – традиционно один из самых политизированных вопросов. Но если раньше проблема была в резкой девальвации гривни, сейчас ситуация обратная. Гривня так быстро выросла, что обвалила экспортные выручки. Цены при этом импортеры снижать не стали. Инфляция действительно замедлилась, но говорить о падении цен не приходится.
Мнения о том, что будет с курсом доллара в 2020-м, можно условно разделить на три группы. Первая – оптимисты. К ним относится и аналитик "Альпари" Максим Пархоменко. Он считает, что стоимость доллара вовсе может упасть до 22 грн/$. Это бы снова привело к срыву планов по поступлениям в бюджет,
Причины:
программа с МВФ;
транзит газа + выплата 2,9 млрд долларов, выигранных у РФ;
при усилении темпов реформ, можно смело ожидать роста спроса на украинские долговые бумаги.
Курс доллара
"В следующем году большая часть налогов будет оставаться в Украине, а вывод прибыли в офшоры будет крайне сильным образом затруднен. И даже если их можно будет вывести с Украины, то перевести уже в другую юрисдикцию с оффшоров будет крайне сложно. Таким образом, мы можем смело ожидать снижения вывода средств зарубеж", – отмечает аналитик.
Второй прогноз можно отнести к более сдержанному. В прогнозе на следующий год заложен курс в 27 грн/$. Такой расчет произвело Министерство экономразвития, торговли и сельского хозяйства. Правда, такие оценки ведомство делает ежегодно и практически всегда ошибается. 27 грн/$ они ожидали и в этом году, более того, были уверены, что к концу года валюта будет продавать по 29 грн/$.
Относительно негативный прогноз озвучивает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. Он считает, что курс будет колебаться около 26-27 грн/$. "Поэтому гривня должна откатиться назад, чтобы стать равновесной для всех участников рынка – экспортеров, импортеров, государства и населения. Таким уровнем, на наш взгляд, является отметка 26-27 грн. за доллар", – прогнозирует эксперт.
Аналитик уверен, что стоимость валюты будет зависеть от политики НБУ и Минфина, активности инвесторов, а также ситуации на глобальных рынках, где сохраняются риски экономического кризиса.
"Ситуация с дефицитом внешнеторгового баланса продолжает вызывать
большие опасения. Пока дефицит перекрывается за счет притока валюты от
нерезидентов и торговых кредитов, гривня демонстрирует укрепление, но как
только приток приостановится, гривна начнет падать", – считает аналитик.
Текущий год для гривни оказался победным. Гривня стала самой крепкой
мировой валютой по итогам 2019 года, а также за последние 2 года (с 2018
года). Главным драйвером такого укрепления стал приток иностранной
валюты в страну от нерезидентов для покупки украинских гривневых
долговых обязательств.
Чего хотят МВФ
От сотрудничества с МВФ, в том числе, зависит и будущее доллара в Украине. "Мы провели конструктивные переговоры. Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев… Мы продолжаем работу над новой программой в тесном сотрудничестве", – процитировали премьера Алексея Гончарука в пресс-службе Кабмина.
Как сообщают источники OBOZREVATEL, кредиторов в первую очередь интересуют: запуск рынка земли в той модели, когда местные латифундисты не смогут скупить по дешевке львиную долю земли, НБУ должен быть независим, а у государственных банков должны быть независимые наблюдательные советы.
Среди тех новшеств, которые остаются на слуху – ситуация вокруг ПриватБанка. МВФ хочет внести изменения в закон так, чтобы вернуть банк бывшим собственникам и возобновить работу ликвидированных учреждений было невозможно.
Традиционный вопрос – рыночные цены на газ. Уже с 1 января 2020 года правительство не должно вручную устанавливать тарифы. Мол, цены должен устанавливать рынок, а не чиновник. Учитывая достаточно благоприятную ситуацию на внешних рынках, вполне возможно, что выполнение этого условия не ударит по кошелькам украинцев.
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