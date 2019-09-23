Украинцам в два раза увеличат прожиточный минимум: названа сумма

В 2020 году Министерство финансов Украины планирует увеличить прожиточный минимум вдвое – до 4500 грн.

Об этом сообщила представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук в эфире телеканала "112 Украина". По ее словам, прожиточный минимум собираются поднять с 2027 грн до 4500 грн. (Сейчас этот показатель для трудоспособных граждан составляет 1936 грн, а 2027 грн будет с 1 декабря 2019 года).

"Госпожа Маркарова (глава Минфина. – Ред.) сказала, что они знают, как сделать так, чтобы в течение 2020 году этот показатель вырос почти вдвое. Потому что премьер поставил амбициозную задачу – увеличить до 4500 грн", – отметила Верещук.

Она добавила: "Осталось только за малым – найти эти деньги и увидеть их в бюджете".

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство финансов Украины спрогнозировало в 2020 году рост минимальной зарплаты до 4723 грн, и прожиточного минимума для трудоспособных граждан до 2102 грн с 1 января.

Проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает рост минимальной зарплаты на 550 грн – до 4723 гривен.

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