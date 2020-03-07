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7 марта • обновлено в 11:01
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Украинцам урежут субсидии: как пересчитают выплаты по новой формуле

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В мае 2020-го в Украине пересмотрят формулу начисления субсидии. Если сейчас семьи в среднем отдают 15% совокупного дохода, то через несколько месяцев норму повысят до 20%.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Соответствующее решение принял еще прошлый состав Кабмина под руководством Алексея Гончарука. Сейчас все, кому положена скидка, платят за коммуналку определенный процент от дохода семьи, остальное компенсирует государство. У каждого этот процент разный.

Чтобы его рассчитать, нужно доход на одного члена семьи разделить на два прожиточных минимума и умножить на 15%. К примеру, если средний доход на одного человека – 3 тысячи, то семья может платить за коммунальные услуги 11,6% своего дохода.

Украинцам урежут субсидии: как пересчитают выплаты по новой формуле

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Допустим, что совокупный доход – 9 тысяч гривен. Тогда зимой за коммуналку можно будет платить 1044 грн. А если получается больше, все, что сверх этой суммы, покроет субсидия. Правда, только в пределах социальных нормативов потребления (но их менять пока не будут).

В новой же формуле вместо 15% в формулу установят коэффициент в 20%. Та же семья, если бы, к примеру, изменения ввести с сегодняшнего дня, получила бы субсидию на 342 грн! Вместо 11,6% нужно будет отдавать на коммуналку 15,4% совокупного дохода семьи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Какой гарный украинец на фото присел на 35 баксов. Именно столько стоила виза, за которую проскакали страну.
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