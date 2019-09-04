Украинцам пересчитают зарплаты: сколько будем получать

В Украине ежегодно средние зарплаты увеличиваются примерно на 20%. Рост зависит от многих факторов: конкуренции на рынке, инфляции, роста экономики, доходов предприятий. И если сейчас украинцы зарабатывают около 11 тыс. грн, то в июле 2020-го эта цифра может увеличиться до 12,8 тыс.

В среднем же заработная плата в 2020-м будет на уровне 12,5 тыс. грн, прогнозируют в Кабмине, говорится в материале OBOZREVATEL. На размер выплат может повлиять и обещанное повышение минималки. Так, ежегодно заработные платы резко увеличиваются в декабре. Главная причина – годовые выплаты, премии, прибавки к новому году. А уже в январе доходы резко падают.

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Чтобы сгладить это падение и в будущем подтолкнуть увеличение всех доходов, необходимо более существенно повышать минимальную заработную плату. Сейчас она составляет 4723 грн. Как заявила министр финансов Оксана Маркарова, проект бюджета-2020 уже практически готов, а именно в этом документе будут отображены социальные стандарты на следующий год.

Как сообщал OBOZREVATEL, самые высокие зарплаты в Украине — у моряков и летчиков. Они получают около 56 тыс. грн в месяц — в пять раз больше, чем в среднем платят представителям других профессий.

Средняя заработная плата в Украине возросла, установив новый максимум в гривнях и побив рекорд 2013 года в долларовом эквиваленте. Об этом сообщил управляющий частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

При этом зарплаты украинских гендиректоров за последние четыре года выросли на 36-80% в зависимости от отрасли. Тогда как средний рост окладов по стране составил 15%.

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