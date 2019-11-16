Украинцам пересчитают пенсии: кому и как повысят через несколько недель

В Украине с 1 декабря минимальную пенсию повысят с 1564 до 1638 грн. Перерасчет коснется около двух миллионов человек. Также увеличится доплата за сверхстаж – с 15,6 до 16,3 грн за каждый "лишний год".

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, если украинцы с минимальной пенсией имеют полный стаж (для женщин – 30, для мужчин – 35 лет), они имеют право и на прибавку в размере не менее 1% прожиточного минимума.

Кому повысят пенсии:

тем, кто получает минимальную выплату;

тем, кто получает максимальную выплату;

тем, у кого большой стаж.

Пенсии в Украине

Максимальная пенсия увеличится с 1 декабрся с 15,6 до 16,3 тыс. грн. Однако получить ее смогут только те, кто платил налоги с белой зарплаты, которая почти в семь раз выше средней.

Следующий перерасчет ожидается только в июле 2020-го. Так, с 1 июля минимальная выплата увеличится с 1638 до 1712 грн, а с 1 декабря – до 1769 грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

в Украине в 2019 году должны были запустить накопительные пенсии, решение отсрочили;

минимальной пенсии не хватает даже на покупку самых необходимых товаров и услуг из потребительской корзины;

с 2019 года перерасчет будет происходить автоматически с учетом роста зарплат и цен;

вопрос повышение пенсионного возраста остался актуальным, но рассмотрят его только после 2028 года.

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