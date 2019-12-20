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20 декабря • обновлено в 21:05
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/ Рынки и компании

Украина подписала с Россией протокол по транзиту газа: что известно

14.3т
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Украина и Россия подписали протокол договорённостей о продолжении транзита газа через украинскую территорию и урегулировании взаимных требований между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на российскую компанию вечером в пятницу.

20 декабря в Минске продолжились газовые переговоры Украины, России и Европейского Союза. Обсуждение вопроса транзита газа начали еще 19 декабря на встрече с Берлине. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в результате заявил о "достижении принципиального соглашения по газу по всем элементам".

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Достигнутые соглашения теперь должны быть согласованы политическим руководством в Киеве и Москве.

Отметим, цена природного газа на европейских биржах рекордно упала после новости о том, что Украина и Россия достигли согласия по транзиту.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа. Там готовы заключить его на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе. Россия готова поставлять газ, если только Украина откажется от многомиллиардных исков к "Газпрому".

  • Путин на переговорах в Париже 9 декабря намекнул украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что страна может получить 25% скидку на газ.

  • В свою очередь, Зеленский заявил о необходимости подписания 10-летнего контракта на транзит газа, а не краткосрочного, как настаивает РФ. Также он поднял вопрос о выплате Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Зеленский отметил, что Украина готова получить с России долг газом.

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Темы
Поставки газа в Украину Рынок газа
Теги
НАК "Нафтогаз" Газпром
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
С учетом у Украине дефолт на носу , опять нерабы навязали себе транзит газа ахресора .
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