Украина откажется от "формулы Геруса": Ляшко слил сенсационный инсайд

Народный депутат восьмого созыва от "РПЛ" Олег Ляшко сообщил, что Украина прекратит закупку электроэнергии из России по так называемой "формуле Геруса".

Как написал политик на своей странице в Facebook, соответствующее политическое решение уже принято. Открытым остается лишь вопрос, как оно будет реализовано: или путем принятия изменения в закон, или постановлением правительства, или каким-то другим решением.

"Наша команда первой привлекла внимание общества к позорному факту государственной измены – принятию парламентом 18 сентября "формулы Геруса", которой был разрешен импорт электроэнергии из России, фактически энергетическую агрессию против нашей страны. За прошедшие почти два месяца российской экспансии на наш энергорынок Украина потеряла несколько миллиардов гривен. Наши деньги пошли в том числе и на финансирование российской армии", – возмутился Ляшко.

Электроэнергия Delo.ua

По его словам, в результате действия "формулы Геруса" огромные убытки понесли украинская энергетика и угольная отрасль, государственные и частные компании, поэтому данная схема требует надлежащего расследования.

"Как видите, побеждать можно и без депутатского мандата, если цель справедлива. За это стоило бороться даже несмотря на уголовное преследование, которое организовали против меня. Потому что теперь уплаченные нами за электричество деньги будут получать не русские агрессоры, а украинские шахтеры и энергетики. А Украина спасена от новой энергетической петли Кремля. Ради этой великой цели стоит жить и бороться!" – оптимистично подытожил Ляшко, поблагодарив всех, кто принимал участие в разрешении скандальной ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Ляшко подрался с нардепом от "Слуги народа" и главой комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом. Инцидент произошел в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь".

Конфликт произошел из-за разногласия в политических и экономических вопросах. Ляшко назвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля.

Герус выступает за снятие санкций с России с целью возобновления импорта электроэнергии у агрессора. Благодаря его усилиям, Россия в ночь с 4 на 5 ноября рекордно нарастила экспорт "тока" в Украину.

Полиция открыла уголовное производство по факту драки Ляшко с Герусом.

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