Украина начала переговоры с новым европейским лоукостером

Международный аэропорт "Черновцы" ведет переговоры о возможности выполнения рейсов с румынской бюджетной авиакомпанией Blue Air.

Кроме того, аэропорт продолжает вести переговоры о дальнейшем сотрудничестве с украинской авиакомпанией Yanair, передает ЦТС.

В 2017 году аэропорт "Черновцы" обслужил 48,2 тыс. пассажиров. Это в 3,8 раза больше, чем в 2013 году, когда предприятие достигло исторического максимума по пассажиропотоку за годы независимости Украины.

Наибольшее количество пассажиров в 2017 году воспользовалось внутренними рейсами – 40,2 тыс. Пассажиропоток на международных направлениях составил 7,9 тыс. пассажиров.

Blue Air базируется в Бухаресте (Румыния) и совершает рейсы главным образом из Международного аэропорта имени Ауреля Влайку. Blue Air летает с 2004 года, во флоте компании есть 28 бортов Boeing 737.

Как сообщал "Обозреватель", 23 марта руководство аэропортов "Борисполь" и "Львов" подписало договора о начале полетов с ирландской авиакомпанией Ryanair. Исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири заявил, что первый рейс будет осуществлен 15 октября.