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17 ноября • обновлено в 15:45
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Украина катится в долговую яму: экономист подметила опасные тенденции

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Украина с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, о чем свидетельствует ряд факторов.

Опасные тенденции озвучила доктор экономических наук, заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан в статье для ZN.ua.

"С начала года в бюджетно-долговой сфере наблюдаются тревожные тенденции, свидетельствующие о неустойчивом характере долговой конструкции в Украине и вероятности ее разрушения при первых волнах возмущения на мировых финансовых рынках. Во-первых, двукратный рост государственных займов и суммы погашения государственного долга в январе-сентябре текущего года усиливал долговую зависимость государственных финансов и повышал фискальные риски", – пояснила она.

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Вторым фактором Богдан назвала увеличение присутствия иностранных инвесторов на рынке Облигации Внутреннего Государственного Займа (ОВГЗ), что повышало риски ликвидности для правительства и неустойчивости платежного баланса.

Украина катится в долговую яму

Украина катится в долговую яму

АБН

"В-третьих, удержание чрезвычайно высоких процентных ставок по гривневым ОВГЗ приводило к отвлечению бюджетных средств на непроизводительные потребности и к деградации сфер образования, культуры, здравоохранения. В-четвертых, привлечение внутренних и внешних государственных займов по аномально высоким ставкам стало также причиной увеличения доли долговых выплат в затратах бюджета", – добавила она.

По словам Богдан, пятым фактором является заимствованные на внутреннем рынке средства, которые оседали на едином казначейском счете и генерировали дополнительные процентные выплаты из бюджета.

Украина - экономика

Украина - экономика

"В-шестых, рост соотношения государственного долга и имеющейся в наличии денежной массы усугублял денежный дефицит в реальном секторе и усиливал деформации национального денежно-кредитного рынка. Дефицит государственного бюджета за девять месяцев 2019 г. составил 20,7 млрд грн, или 0,7% ВВП. Основным компонентом его финансирования стали облигации внутреннего займа — 79,2 млрд грн. При этом сумма валового внутреннего заимствования достигла 296 млрд грн", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец рассказал, что экономика Украины в III квартале 2019 года показала один из самых высоких в Европе темпов прироста реального ВВП – 4,2%.

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Место
Украина
Теги
экономика Экономика Украины
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Bogdanov Igor
Bogdanov Igor
Ну это тема скакуасам не интересна)
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