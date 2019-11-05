"Ударит по наиболее слабым": России предрекли проблемы из-за нефти

Саудовская Аравия, пытающаяся вернуть доходы с нефти, может это сделать, продавая ее много, но по низким ценам. А это – тревожный сигнал для России, которая сидит на "нефтяной игле".

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, анализируя ситуацию на рынке "черного золота". "Предпринимаемые попытки Саудовской Аравией повысить цену на нефть, путем заморозки и сокращения добычи, в рамках картеля ОПЕК, как показало время, потерпели крах. Наступив на те же самые грабли, на которые королевство наступило в 80-е года прошлого века, когда Саудовская Аравия изо всех сил старалась удерживать цены на нефть в рамках $30, начался процесс принятия того, что ничего со сланцевой революцией США не поделать", – написал Коваленко в Facebook.

Сейчас мировые цены на нефть колеблются в пределах 60 долларов за баррель.

По его словам, Саудовская Аравия "проглядела" свою главную проблему – решение США развивать собственную добычу сланцевого газа. И есть признаки, что любая реакция саудитов в этой ситуации окажется запоздалой. Коваленко напомнил, что Саудовская Аравия уже начала сокращать траты из бюджета, который, подобно российскому, на 90% обеспечивается доходами с экспорта нефти и был рассчитан, что цена на нефть будет не меньше $80 за баррель. По факту же сейчас оптимистические ожидания разошлись с реальными ценами примерно на 20%.

"По сути, саудиты не только потеряли на падающей в цене нефти около 2% роста экономики, заполучили дефицит бюджета на, без малого, 5% от ВВП, но и уступили ряд позиций американской сланцевой экспансии на рынке. К слову сказать, из кризиса 80-х саудиты вышли после прихода на пост министра нефти Хишама Назера, который запустил процесс наращивания, а не сдерживания, добычи, обвалив цены на нефть до $10 за баррель, но расширив клиентскую базу на десятилетия вперед", – напомнил Коваленко.

Новости Путин пытается удержать падающие цены на нефть

Наиболее оптимальным вариантом для отвоевывания рынка, по мнению эксперта, будет увеличение добычи нефти и демпинг в виде скидок. И тут благо для Саудовской Аравии может обернуться во вред России.

"Готова ли Саудовская Аравия к такому шагу, вопрос весьма актуальный, ведь такая политика пошатнет ситуацию на рынке и ударит по наиболее крупным, но и одновременно наиболее слабым игрокам. Таким как Россия. А в этом случае Россия может мотивировать своего союзника в регионе, Иран, к более активной фазе противостояния в Персидском заливе", – предположил Коваленко.

Увеличение добычи нефти в Саудовской Аравии может ударить по России

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Саудовской Аравии дали добро на первичное размещение на бирже акций (IPO) крупнейшей компании страны – государственной нефтяной Saudi Aramco.

Цена российской нефти Urals в период с января по октябрь 2019 год упала на 11,2%.

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