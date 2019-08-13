Хамят и прикрываются связями: в Украине крупный торговый сайт попал в скандал

Крупнейшую в Украине торговую площадку Prom.ua обвинили в нарушении прав покупателей. Люди жалуются, что там подыгрывают недобросовестным продавцам и удаляют негативные отзывы.

Историю о негативном опыте общения с продавцами на Facebook написал журналист Александр Михедов.

Он рассказал, что заказал ювелирную подвеску в харьковском интернет-магазине, страница которого размещена на Prom.ua. "Из 129 отзывов о магазине всего два оказались отрицательными, а один — нейтральным. Хорошие сапоги, значит, надо брать", – объяснил Михедов свой выбор. При получении в Киеве выяснилось, что товар перепутан. Перед ним извинились и пообещали оперативно обменять украшение.

Через три дня, по словам Михедова, Новая почта сообщила, что товар, отправленный обратно в Харьков, лежит в отделении и его никто не забирает. В ходе разбирательств интернет-магазин отменил заказ, а покупатель оставил на его странице негативный отзыв.

После этого с ним в Вайбере связалась менеджер магазина и пригрозила, что негативный отзыв будет удален, поскольку у ее начальства есть связи на Prom.ua.

"Отзыв мой удалили, и как меня заверила менеджер, в моем профиле теперь лежит ответный отзыв, который я, по её словам, "уже ТОЧНО не смогу удалить". В последний раз встречал такое в детском саду", – возмущается Михедов.

По словам покупателя, он обращался в службу контроля качества Prom.ua. "Суть ответа следующая: "Да, подобный стиль общения менеджера это не дело, но “у нас отсутствует возможность каким-либо образом проконтролировать качество и содержание обращений от той или иной компании”. Т. е. Prom никак не может (читай: не хочет) влиять на компании, которым предоставляет площадку. Даже если те говорят клиентам в лицо: "Да, мы чистим отзывы", – подвел итог журналист.

Представитель интернет-магазина угрожает удалить отзыв facebook.com / Александр Михедов

Представитель интернет-магазина угрожает удалить отзыв facebook.com / Александр Михедов

Представитель интернет-магазина угрожает удалить отзыв facebook.com / Александр Михедов

Представитель интернет-магазина угрожает удалить отзыв facebook.com / Александр Михедов

В этом посте Александр Михедов отметил руководителя Prom.ua Ивана Портного. Однако он пока никак не прокомментировал жалобы на удаление негатывних отзывов. Запись на Facebook прокомментировали от имени странички торговой площадки, однако и в этом случае вопрос "цензуры" обошли стороной.

Реакция Prom.ua на жалобу на Facebook facebook.com / Александр Михедов

Позже на Prom.ua извинились за ситуацию и заявили, что отзыв хоть и удален на сайте продавца, остался на их площадке.

Реакция Prom.ua на жалобу на Facebook facebook.com / Александр Михедов

По словам Александра Михедова, другим покупателям такое отношение грозит тем, что продавцами могут оказаться реальные мошенники, которые с помощью связей будут удалять негативные отзывы. А представители торговой площадки будут разводить руками.

Покупатели пожаловались на обман в интернет-магазине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве среди товаров интернет-магазина "Розетка" нашли продукцию, которая несет опасность для потребителей. Из 16 отобранных образцов 7 не прошли необходимые испытания, сообщили в пресс-центре Госпродпотребслужбы в Киеве.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал