У Зеленского сообщили о серьезной проблеме на государственных шахтах

В среду, 31 июля, на шахтах государственного предприятия "Торецкуголь" отключили электроэнергию, что сделало невозможной добычу угля.

Об этом в Facebook сообщил представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус. Ответственность он возложил на Минэнерго и высокие тарифы.

"Электроэнергия в себестоимости на этом предприятии составляет 42% от всех затрат. С "реформой" тариф на электроэнергию в июле вырос на 32% (с 2,83 грн за кВт-час до 3,73 грн за кВт-ч). Полное бездействие и отсутствие интереса к решению проблемы демонстрирует Министерство энергетики. Главное, что "реформу" энергорынка сделали, тарифы резко выросли и теперь некоторые монополии зарабатывают больше", — написал Андрей Герус.

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Также представитель президента в Кабмине добавил, что параллельно с отключением электроэнергии на шахтах Торецка (Донецкая область) Минэнерго пытается вывести з госсобственности ТЭЦ в Калуше (Ивано-Франковская область). Предприятие, по словам Геруса, хотят ликвидировать, а имущество передать городскому совету Калуша.

Основная деятельность предприятия — поставка горячей воды и пара на частный "Карпатнефтехим" и поставки электроэнергии в общий энергорынок. При этом город Калуш потребляет всего 4% его продукции. Поэтому, по словам Геруса, отдавать предприятие городу нет никакого смысла.

По его мнению, предприятие банкроят умышленно.

"Фактически сейчас из государственной собственности пытаются вывести единственное генерирующее предприятие, которое в Бурштынском острове является конкурентом ДТЭКу (Западэнерго)", — отметил Герус.

Шахты в Торецке

Как сообщал OBOZREVATEL, цена на электроэнергию для промышленности может быть снижена за счет коррекции энергобаланса Украины, которая позволит снизить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с 31 к 23 коп за кВт-ч.

А 18 июля рабочие целого ряда ферросплавных заводов, которые принадлежит нескольким украинским олигархам, вышли с митингом под здание НЭК "Укрэнерго". Об этом сообщила пресс-служба энергокомпании "Укрэнерго". Главные требование — предоставить сниженные льготные тарифы на электроэнергию для своих предприятий.

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