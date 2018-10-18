У Цукерберга могут отобрать Facebook: инвесторы приняли резонансное решение

В США несколько крупных инвесторов Facebook поддержали озвученную ранее инициативу сместить основателя и главного исполнительного директора компании Марка Цукерберга с должности председателя совета директоров.

Как сообщает РБК, с таким предложением в июне выступил хедж-фонд Trillium Asset Management, один из акционеров Facebook. Теперь идею поддержали казначейства Род-Айленда, Иллинойса и Пенсильвании, а также ревизор городского пенсионного фонда Нью-Йорка Скотт Стрингер (является главным ревизором города).

"Наличие независимого главы совета директоров жизненно необходимо, чтобы Facebook смогла выбраться из передряги, в которую попала, и восстановить доверие как со стороны американцев, так и со стороны инвесторов", — заявил он.

Издание поясняет, что позиция этих организаций и официальных лиц никакого практического влияния на Цукерберга и его положение в компании не возымеет: у Facebook есть акции двух классов — A и B, при этом ценные бумаги класса B дают в десять раз больше голосующих прав, чем акции класса A. Так, в распоряжении генерального директора Facebook сейчас находится большая часть акций B. По данным СМИ, Цукерберг контролирует 59,9% всех голосов.

Тем не менее, поддержка фондами этой инициативы "после череды ошибок и противоречий (со стороны руководства компании. – Ред.)", по данным издания, усиливает контроль корпоративного управления над Facebook и отражает мнение некоторых инвесторов о том, что Цукербергу необходима помощь в управлении компанией. Сейчас же он фактически управляет ею в одиночку и может не прислушиваться к мнению инвесторов.​

Отмечается, что недовольство инвесторов вызвали скандалы с вмешательством в выборы в США с использованием соцсети, а также с тем, как персональные данные пользователей оказались у компании Cambridge Analytica.

На голосование предложение будет вынесено в мае 2019 года. В Facebook отказались от комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле шесть крупных акционеров Facebook, владеющих акциями в общей сложности на сумму $3 млрд, предложили сместить Цукерберга с его поста.