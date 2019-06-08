Туристов приглашают в космос: в NASA назвали стоимость "путевки"

Полет туриста в космос обойдется ему примерно в $59 млн.

Об этом финансовый директор NASA Джефф Девит рассказал CBS News. При этом, к примеру, США платят России за место на корабле "Союз" $80 млн, а места на борту космического корабля Boeing CST-100 Starliner и SpaceX Crew Dragon будут стоить NASA около $58 млн. "Я ожидаю, что стоимость будет в этом диапазоне ($58 млн) для частных космонавтов", — сказал он.

"Коммерциализация низкой околоземной орбиты позволит NASA сосредоточить ресурсы для высадки первой женщины и следующего мужчины на Луну к 2024 году, что станет первым этапом создания устойчивого лунного присутствия и подготовки к полетам на Марс", — поясняет представитель организации. Станция сможет принимать около 12 туристов в год.

Туристы в космосе

NASA планирует выделить 90 часов рабочего времени штатного экипажа астронавта для коммерческих операций и обеспечить доставку до 385 фунтов груза за одну миссию. Агентство даже рассмотрит возможность участия астронавтов NASA в коммерческом маркетинге, по крайней мере, в роли поддержки "за камерой".

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября во время старта российской ракеты "Союз МС-10" к международной космической станции произошла авария носителя. Отмечалось, что это могло произойти из-за плохого крепления блоков второй ступени.

В сети также показали видео с моментом падения ракеты. На нем хорошо видно реакцию космонавтов. Позже в "Роскосмосе" заявили, что авария произошла из-за сбоя в датчике разделения первой и второй ступеней. В июле 2018-го в России объявили о начале работы над созданием ракеты "Союз-5", которая заявлена как конкурент носителя Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX.

22 февраля 2018 года компания Илона Маска SpaceX запустила Falcon 9, с которой отправились в космос два тестовых спутника для раздачи Wi-Fi. Позже сам Маск в шутку обнародовал пароль от глобального интернета в своем Twitter-аккаунте.

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