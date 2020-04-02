Стоимость нефти в ближайшие два месяца пойдет вниз из-за ценовой войны между ее конкурентами и поставщиками, спровоцированной мировым кризисом.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал российский нефтяной эксперт Михаил Крутихин. По его словам, из-за тотальной остановки мирового производства, из 100 млн баррелей нефти употребления в сутки, осталось от силы 75.

"Кризис привел к остановке промышленного производства во многих странах и естественно сократилось употребление электроэнергии и топлива. Работа предприятий остановлена по всему миру, соответственно, цены на нефть пошли вниз. Из 100 млн баррелей мирового употребления в сутки, осталось от силы 75. Нефти сейчас гораздо больше, чем мир может поглотить, поэтому в ближайшие месяцы цены будут падать", – заверил эксперт.

Цены на нефть

По его словам, поставщики пытаются предлагать различные скидки, продают дешевле, чтобы сохранить свою рыночную нишу. Начинается ценовая война между конкурентами и поставщиками.

"13 долларов за баррель – это цена российского Urals, цена Brent где-то 25. Канадская нефть продается по 3 доллара, а в США и Азии есть случаи, когда нефть просто отдают, да еще и платят за то, чтобы ее взяли. Нет сил хранить ее в нефтехранилищах или в танкерах, за которые надо платить. Пока что все давит на цену на нефть, баланс спроса и предложения тоже. Такая тенденция сохранится с наступлением апреля, когда прекращается действие договоренности ОПЭК+ и все ее участники будут добывать и экспортировать столько нефти, сколько смогут. Ценовая война обостриться еще больше", – подытожил Крутихин.

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures с начала торгов во вторник, 31 марта, составила $22,88 за баррель, что на $0,12 (0,532%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

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