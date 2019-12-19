Цены на сигареты в Украине взлетят: сколько будет стоить пачка в 2020-м

Цены на сигареты в Украине с 1 января 2020 года вырастут почти на 20% - в среднем пачка теперь будет стоить около 45 гривень. Подорожают и стики на табаконагревающие устройства (по типу IQOS). Повышение акциза на сигареты происходит ежегодно, согласно закону, принятому еще в 2017 году - дорожать сигареты будут вплоть до 2025 года.

О том, почему растут цены на сигареты и чего ждать дальше - в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Акциз вырастет с 949 гривень за килограмм (нетто) до 1139 гривень;

Для электронных сигарет и систем нагрева табака создан отдельный код товара (УКТВЭД), а акциз на них составит 1213 гривень (сейчас такой же, как и на обычные сигареты);

Следовательно, цена на сигареты вырастет в среднем до 45 гривень за пачку, а на стики до 63

Почему растет цена на сигареты

Это повышение акцизной ставки связано с тем, что необходимо выровнять её с европейскими нормами - 90 евро за 1000 сигарет. Еще в 2017 году Законом Украины №2245-VIII был установлен 8-летний график повышения ставок акцизного налога на табачные изделия (на 2018 год – на 30%, и следующие 7 лет – на 20% ежегодно).

Постепенное повышение приведет к тому, что в 2025 году акциз на сигареты вырастет до нужной отметки и средняя цена за пачку сигарет составит около 90 гривень. Так что курящим украинцам стоит быть готовым к тому, что их привычка встанет в копеечку.

Но больше тратить придется уже с января - плановое повышение акциза ведет к тому, что уже в январе ставка вырастет до 1139 гривень за килограмм сигарет, тогда как сейчас она составляет 949 гривень.

Курильщикам придется платить больше

Электронные сигареты: отдельно и дороже

Законопроектом Гетманцева предусмотрено отделение акциза на обычные сигареты от налога на стики для систем нагревания табака. До этого их считали по одной ставке, но теперь будет иначе.

С 1 января 2020 года для них введут отдельный акциз, который будет чуть выше, чем на обычные сигареты, что повлияет и на последующие цены. Если сейчас в среднем пачка стиков стоит 50 гривень, то после Нового Года за неё придется отдать около 63 гривень.

Дальше разница по акцизу между стикам и обычными сигаретами составит около 150 гривень.

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Как вообще считают цену на сигареты

Большую часть стоимости пачки сигарет составляют именно налоги. По подсчетам Федерации работодателей Украины, себестоимость средней пачки сигарет равна примерно 6 гривням (16,5%), 5-8% накидывают в розничной торговле, 1-4% в оптовой, а все остальное - налоги:

75% налога - акцизная ставка;

20% - НДС;

5% - розничный налог.

Большая часть пачки сигарет - налоги

Следовательно, рост акциза имеет самое большое влияние на конечную цену. Поэтому, можно посчитать, что средняя цена на пачку сигарет, начиная с 2020 года составит около 45 гривень и продолжит расти в дальнейшем.

Рост акциза на сигареты необходим, исходя из обязательств об Ассоциации с ЕС, однако, это влечет за собой и серьезные риски - если покупательная способность украинцев не будет расти соразмерно налогам, то наружу выйдет теневой рынок и контрабанда, которая и будет пользоваться спросом у населения.

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