Транзит газа: Россия сделала Украине первое предложение

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа. Там готовы заключить его на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе.

Россия готова поставлять газ, если только Украина откажется от многомиллиардных исков к "Газпрому", сообщают "РИА Новости".

Обязательным условием названы:

отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств;

отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за нарушение экономической конкуренции;

отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против "Газпрома.

Кроме того, Россия ждет от Украине решения о закупках газа с 2020 года непосредственно у нее, а не в Европе.

Россия выдвинула условия для продолжения транзита

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

Европейская комиссия отказалась комментировать заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля о готовности прекратить транзит российского газа.

Возможная остановка транзита российского газа через Украину обернется негативными последствиями для украинской промышленности и рядовых потребителей.

Монобольшинство Верховной Рады в четверг, 31 октября, поддержало законопроект о проведении анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Этот процесс предусматривает отделение от компании газотранспортной системы.

Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

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