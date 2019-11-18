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18 ноября • обновлено в 15:45
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/ Рынки и компании

Транзит газа: Россия сделала Украине первое предложение

26.8т
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"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа. Там готовы заключить его на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе.

Россия готова поставлять газ, если только Украина откажется от многомиллиардных исков к "Газпрому", сообщают "РИА Новости".

Обязательным условием названы:

  • отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств;

  • отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за нарушение экономической конкуренции;

  • отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против "Газпрома.

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Кроме того, Россия ждет от Украине решения о закупках газа с 2020 года непосредственно у нее, а не в Европе.

Россия выдвинула условия для продолжения транзита

Россия выдвинула условия для продолжения транзита

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

  • Европейская комиссия отказалась комментировать заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля о готовности прекратить транзит российского газа.

  • Возможная остановка транзита российского газа через Украину обернется негативными последствиями для украинской промышленности и рядовых потребителей.

  • Монобольшинство Верховной Рады в четверг, 31 октября, поддержало законопроект о проведении анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Этот процесс предусматривает отделение от компании газотранспортной системы.

  • Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

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Автор
Андрей Довгань Андрей Довгань
Тема
Поставки газа в Украину
Место
Россия
Теги
газ транзит газа Газпром НАК "Нафтогаз"
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Комментарии
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Кацы, нах вам транзит через Украину?
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Geser Ludovica
Geser Ludovica
Впали зі своїми умовами. Ми пройшли тяжкі роки війни і це переживемо.
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Мощный Федя
Мощный Федя
Газпром знатно троллит укров.
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Мощный Федя
Мощный Федя
Голованов Сергей, укропам предлагают выгодный контракт на целый год, а могли бы на пару месяцев. Цените щедрость Газпрома.
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Мощный Федя, разве?!? Тут больше попахивает каца пской неадекватностью, не более!!!!!
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