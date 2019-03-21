Титановая схема Фирташа: почему ЗТМК не могут вернуть Украину

Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), который контролирует Дмитрий Фирташ, наконец могут вернуть в собственность государства.

Украина фактически потеряла государственно-олигархическое партнерство, а в результате и предприятие - единственный в Европе завод по производству титановой губки, передает "Европейская правда".

Фирташ не выполнил взятые на себя обязательства: 110 млн долл, которые олигарх должен был вложить в модернизацию завода, были потрачены менеджментом компании не по назначению.

Вместо обновления мощностей средства оказались на счетах банка "Надра", которым владел Фирташ, а затем были направлены на погашение долгов.

В итоге суд принял решение вернуть завод государству. Однако ЗТМК до сих пор под контролем менеджмента олигарха.

Процесс возвращения актива на баланс государства затягивается, прокуроры никуда не спешат, а команда Фирташа тогда выжимает с завода все возможное, максимально загружая изношенные мощности.

В 2012 году фирма Tolexis Trading Ltd. купила 49% государственного Запорожского титано-магниевого комбината. По условиям подписанного договора владелец должен был внести 110 млн долл в уставный капитал предприятия для его модернизации.

В июле 2018 Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о конце титанового праздника Фирташа на ЗТМК.

Хозяйственный суд Запорожской области наконец разорвал договор об учреждении ООО "ЗТМК", который в 2013 году заключили Фонд государственного имущества и компания "Толексис трейдинг лимитед", которую контролирует Фирташ. Расторжение договора означает возвращение целостного имущественного комплекса завода в управление Фонда госимущества, то есть государству.

Юристы олигарха пытались оспорить решение, но апелляционная инстанция оставила его в силе.

Рассмотрение дела закончено, и 12 марта Верховный суд должен был принять окончательное решение. Однако судья взяла перерыв до 15 марта, а затем ушла на больничный.

Победа с горьким привкусом

Чтобы вернуть завод государству, антикоррупционным прокурорам понадобилось более двух лет: в САП не могли справиться с иском, путали суды, забывали уплатить судебный сбор и прийти на заседание суда.

Сначала прокуроры САП не додали квитанцию об уплате судебного сбора к судебному иску, затем добавили не оригинал, а копию квитанции, потом вообще отнесли иск не в тот суд.

Все эти непреднамеренные действия привели к растяжению рассмотрения дела почти на 2,5 года. За это время, с 2015 года до сентября 2018 года, компании-прокладки с орбиты Фирташа покупали в ЗТМК продукцию с "оптовой скидкой", из-за чего завод мог потерять сотни миллионов гривен.

Пока САП слонялся судами

По данным налоговой, которые оказались в распоряжении ЭП, с 2016 года объемы производства ЗТМК постоянно росли.

В частности, с 2016 года объем производства губчатого титана - основного продукта комбината - вырос на 47,3% до 750 тонн в месяц. Об этой победе писал и сам завод на страницах собственной заводской газеты.

Учитывая такие успехи, предприятие должно было получать огромные прибыли и платить с них налоги. Однако в этом случае. Объемы производства губки увеличивались, а доходы ЗТМК падали.

По данным финансовой отчетности, в 2015 году чистая прибыль ЗТМК составил 113 100 000 грн, в 2016 году - 6100000 грн, в 2017 году - 2600000 грн. По 2018 финансовая отчетность еще не обнародована.

титановая схема

Значительный объем продукции завода - титановой губки - идет на экспорт. Согласно отчету о деятельности ООО "ЗТМК" за 2015 год, основными покупателями титана были фирмы Tolexis International Limited, Тоlexis Enterprise AG и кипрская компания Titanium Standard Limited. Все они входят в группу Фирташа.

Согласно данным аудиторского отчета за 2013 год, Tolexis International Limited является владелицей Tolexis Enterprise AG и сейшельской Lantana Ventures Limited. Основной вид деятельности - обеспечение логистики и транспортного обслуживания титанового сырья.

Хотя владельцем Tolexis International Limited указано Андриану Пиас, эта комания входит в группу DF. Это, в частности, говорится в обвинительном акте США против Фирташа от 20 июня 2013 года.

Согласно информации, предоставленной ЭП пресс-службой ООО "ЗТМК", с декабря 2015 титан начала покупать другая компания - Titanium Standard Limited.

Ее владельцами являются два юриста-номиналы из одной компании - Entgkar Antoniadis и Μapianna Papouli. Номинальный владелец "Толексису" и директора работают в этой же компании. Также Titanium имеет тех же аудиторов, и кипрские "Толексисы".

К 2015 году Titanium называлась Opizea Holding Limited и была создана как холдинговая компания. Только в 2014 году было добавлено новый вид экономической деятельности - продажа титана.

На факт, что компания имеет отношение к группе DF, намекает сходство логотипов и сайтов. Сайты хостятся в Украине, а телефон, указанный на сайте Tolexis International Limited, такой же, как и в Titanium Standard Limited.

В Group DF, которая объединяет все активы Фирташа, отрицают связь с Titanium. "Не аффилированная ни с группой компаний Group DF, ни с ее акционерами. Отношения компаний исключительно деловые и партнерские", - отметили в пресс-службе холдинга.

В пресс-службе ООО "ЗТМК" также этого не подтверждают.

Вместе с тем, спикеры признают, что завод продает часть продукции одному покупателю, и утверждают, что выгоднее работать через посредника, чем по прямым контрактам. "Это позволяет избегать рисков, связанных с валютным контролем", - отмечается в ответе ЗТМК.

Также в пресс-службе подчеркивают, что Titanium является "международной трейдинговой компанией, которая специализируется именно на дистрибуции титановой продукции и полуфабрикатов".

"Компания отраслевую экспертизу и широкую клиентскую базу по всему миру, что позволяет ей обеспечивать стабильный выкуп основного объема продукции ЗТМК", - отмечают в пресс-службе комбината.

Однако могла Titanium всего за год получить такую экспертизу и сформировать "широкую клиентскую базу"?

К концу 2014 года компания не имела никаких активов и продаж, накапливая только убытки в связи с административными расходами, отмечается в ее финансовой отчетности за 2014 и 2013 годы.

Все указывает на то, что основными покупателями продукции ЗТМК после продажи 49% акций предприятия Фирташу были компании, связанные с олигархом. Причем компании с приложением Tolexis, которые покупали титановую губку у завода до 2016 года, делали это по заниженным ценам.

Об этом свидетельствует аудиторский отчет Государственной финансовой инспекции. Там отмечается, что продукция ЗТМК продавалась по ценам ниже себестоимости и ниже минимального уровня цен на мировых рынках на 12-17%.

Или продолжал менеджмент Фирташа прибегать к таким схемам после появления на горизонте нового партнера? Неизвестно, впрочем, финансовые результаты ЗТМК с появлением Titanium точно не улучшились.

Так, маржа валовой прибыли предприятия за 2016-2017 годы составила 7,8% и 8,9%. Эти показатели настолько низкие, что не покрывают расходов на сбыт, административные и прочие операционные расходы, поэтому финансовый результат от операционной деятельности вообще убыточен.

Доходность предприятия обеспечивалась благодаря другим доходам - процентам от размещенных на депозитных счетах средств или пересчета курсовых разниц.

По данным налоговой, которые есть в распоряжении ЭП, Titanium Standard Limited покупала в ЗТМК губчатый титан марки ТГ-ТВ и губчатый титан марки ТГ-110 по ценам ниже рыночных на 10-13%.

Учитывая это, через сотрудничество с Titanium Standard Limited ЗТМК могла потерять около 360 млн грн. В ответе на запрос ЭП пресс-служба ЗТМК отметила, что оптовым покупателям титан товары по более низким ценам.

Другие партнеры ЗТМК: с Фирташем и без него

В отчетах ООО "ЗТМК" также были указаны украинские компании из группы Фирташа, которые покупали титан за "оптовым ценам". Речь идет о ЗАО "Юкрейн Кемикал Продактс", ООО "Титан Украины" и ООО "Институт горно-химической промышленности".

В аудиторском заключении от 20 июля 2015 Государственная финансовая инспекция вспоминает последнюю из них. По данным аудиторов, ЗТМК сдавал в аренду помещения ООО "Институт горно-химической промышленности" по заниженным ценам.

Однако не только компании олигарха получали договора с "скидками". В пояснительной записке к финансовой отчетности за 2016 ЗТМК вспоминает о переговорах с компанией ОSTTOR. Завод собирался отгрузить ей титановый шлак в 2017 году.

Эта компания зарегистрирована в Австрии, ее владельцем с ноября 2016 является Юрий Перцев, который ранее работал заместителем генерального директора по коммерческим вопросам ОАО "Объединенная горно-химическая компания".

Перцев, в частности, является фигурантом уголовного производства НАБУ. Его обвиняют в продаже продукции ОГХК по заниженным ценам.

"Сырье реализовывалась по заниженным ценам сначала компаниям-посредникам (резидентам Австрии и Латвии), подконтрольным подозреваемым, а те по рыночным ценам продавали реальным иностранным компаниям-потребителям", - отмечается в сообщении НАБУ.Близько пяти лет завод находится под контролем группы Фирташ. В течение этого времени основными покупателями продукции предприятия были компании-посредники с его орбиты, которые платили за товар так называемую оптовую цену.

Госфининспекция уже обращала внимание на то, что ЗТМК продает сырье по заниженным ценам. Компании, которые фигурировали в отчетах государственных аудиторов, были заменены, но на их место пришли "прокладки" из той же орбиты.

Предполагалось, что это в ближайшее время закончится, и государство станет полноправным владельцем завода. Однако из-за ошибки САП "бесплатная аренда" титанового комбината продолжается.

В каком состоянии будет ЗТМК, когда государство его получит, пока трудно понять.

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