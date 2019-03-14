ТАСКОМБАНК завершил 2018 год с прибылью более 400 млн грн и остается одним из наиболее динамично развивающихся банков.

ТАСКОМБАНК продолжает демонстрировать положительную динамику роста, укрепляя свои позиции на финансовом рынке страны. На сегодня ТАСКОМБАНК входит в ТОП-17 крупнейших банков Украины по размеру активов. "По итогам 2018 года ТАСКОМБАНК на 90% увеличил уставной капитал и значительно развил региональную сеть", — заявил Председатель Наблюдательного совета ТАСКОМБАНКА Сергей Попенко.

Cергей Попенко подчеркнул, что новые кадровые назначения в Банке направлены прежде всего на продолжение его динамичного и сбалансированного развития, дальнейшее усиления позиций АО "ТАСКОМБАНК" на банковском рынке Украины, внедрение современных финансовых инновационных решений. В частности, согласно решения Наблюдательного совета, с 12 марта к выполнению обязанностей Главы Правления Банка приступил Андрей Комарист, который является кандидатом экономических наук и имеет 25-летний опыт работы в банковской сфере как в Украине, так и в других странах.

"Под руководством Андрея Комариста ТАСКОМБАНК продолжит свое дальнейшее активное развитие как универсальный банк, сконцентрировавшись на розничном бизнесе, рынке электронной коммерции и корпоративном секторе. Будучи украинским банком, ТАСКОМБАНК всегда поддерживал и будет поддерживать развитие отечественного бизнеса, предоставляя финансирование украинским предпринимателям и помогая им справиться с текущими вызовами. Мы уверены, что многолетний опыт, профессиональные знания и навыки нового Председателя Правления в сегменте розничного, малого и среднего бизнеса, электронной коммерции положительно повлияют на дальнейшее развитие Банка и внедрение новых современных технологий", — подчеркнул Сергей Попенко.

Также С. Попенко акцентировал, что самыми значимыми событиями прошлого года для Банка стали: объединение с ВиЭс Банком, запуск мобильного кошелька ТАS2U с классическим онлайн-банкингом и запуск онлайн-банка для малого и среднего бизнеса ТАС24 Бизнес.

"ТАСКОМБАНК стал первым, который в 2018 году завершил сделку по слиянию финансовых учреждений. В результате объединения с ВиЭс Банком, которое завершилось за четыре месяца, ТАСКОМБАНК укрепил позиции в западном регионе и на треть увеличил региональную сеть. Регулятивный капитал Банка вырос на 46% (до 2,1 млрд грн), основной капитал увеличился на 68% (до 1,25 млрд грн), а кредитный портфель превысил 13,8 млрд грн", — отметил Сергей Попенко.

Постоянное развитие ИТ-технологий и финтех-рынка позволило Банку качественно преобразовать классические банковские услуги в онлайне, запустив сразу две онлайн-платформы по обслуживанию физических лиц и предпринимателей. "Приложение ТАS2U уже названо одним из лучших интернет-банкингов 2018 года, а ТАС24 Бизнес стал первым онлайн-банком для МСБ, который включает не только классическое банковское обслуживание, но и кредитование, и онлайн-бухгалтерию", — говорит Сергей Попенко.

Балансовые результаты за 2018 год также подтверждают положительную динамику: активы составили 17,7 млрд грн, объем кредитного портфеля вырос на 23 % – до 12,4 млрд грн, а объем размещенных средств клиентов – на 20 %, до 13,8 млрд грн.

ТАСКОМБАНК, завершивший 2018 год с прибылью более 400 млн грн, нацелен на дальнейшее активное развитие.

Справка о банке:

АО "ТАСКОМБАНК" основан в 1989 году и является одним из старейших коммерческих банков Украины. Банк предоставляет полный спектр финансовых услуг как корпоративным клиентам, так и частным лицам. В 2004 году банк присоединился к Группе "ТАС", которая остается одной из крупнейших инвестиционно-финансовых групп страны. Входит в ТОП-17 банков по размеру активов. По результатам исследований рейтингового агентства "Кредит рейтинг" кредитный рейтинг банка определен на уровне uaAAA (самый высокий) с прогнозом "Стабильный", а рейтинг надежности банковских вкладов (депозитов) — на уровне "5" (самый высокий). Также ТАСКОМБАНК занимает 3-е место в рейтинге надежности депозитов "Стандарт Рейтинг" по результатам 3 квартала 2018 года и постоянно укрепляет свои рыночные позиции.

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