Танкер Delfi под Одессой поднимут без затрат из бюджета

Министерство инфраструктуры Украины начало подготовительные работы по поднятию танкера Delfi ("Делфи"), который затонул у Одессы. Их выполнит частная компания за свой счет, без привлечения денег из бюджета.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram во вторник, 11 августа.

"Одна из частных компаний обратилась с предложением осуществить работы по поднятию судна без использования государственных средств. Работы по поднятию судна будет выполнять компания "Краншип", а "Бруклин-Киев" выступила с инициативой профинансировать сделку, за что им очень признательны", – написал министр.

Он добавил, что при выборе исполнителей работ были важными 2 критерия – способность выполнить поставленные задачи и возможность экономии средств налогоплательщиков.

"Поэтому уже вчера, 10 августа, был подписан трехсторонний договор между ОФ ГП "АМПУ", ООО "Краншип" и ООО "Бруклин-Киев", – подытожил Криклий.

Подъем танкера "Делфи" Telegram Владислава Криклия

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