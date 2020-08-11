Танкер Delfi под Одессой поднимут без затрат из бюджета

Затонувший танкер Delfi. Думская; Андрей Колисниченко
Министерство инфраструктуры Украины начало подготовительные работы по поднятию танкера Delfi ("Делфи"), который затонул у Одессы. Их выполнит частная компания за свой счет, без привлечения денег из бюджета.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram во вторник, 11 августа.
"Одна из частных компаний обратилась с предложением осуществить работы по поднятию судна без использования государственных средств. Работы по поднятию судна будет выполнять компания "Краншип", а "Бруклин-Киев" выступила с инициативой профинансировать сделку, за что им очень признательны", – написал министр.
Он добавил, что при выборе исполнителей работ были важными 2 критерия – способность выполнить поставленные задачи и возможность экономии средств налогоплательщиков.
"Поэтому уже вчера, 10 августа, был подписан трехсторонний договор между ОФ ГП "АМПУ", ООО "Краншип" и ООО "Бруклин-Киев", – подытожил Криклий.
Подъем танкера "Делфи" Telegram Владислава Криклия
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 июля в Одессе провели операцию по подъему затонувшего танкера "Делфи" (Delfi). Она оказалась безуспешной.
В ночь на 22 июля в море у пляжа "Дельфин" вытекли нефтепродукты из затонувшего судна.
24 июля произошел новый разлив топлива.
25 июля при попытке поднять Delfi оборвался один из металлических буксировочных тросов.
Крушение танкера у побережья Одессы было признано чрезвычайной ситуацией.
Капитана танкера Delfi, затонувшего на пляже Одессы, приговорили к году ограничения свободы, но освободили от наказания, назначив испытательный срок в один год.